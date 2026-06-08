Angola: Le pays participe à la 47e édition du Festival des peuples autochtones au Japon

8 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par SJ/ASS/LUZ

Luanda — Le potentiel socio-économique, touristique et culturel de l'Angola a été mis en lumière le week-end dernier lors de la 47e édition du Festival des peuples autochtones de Setagaya à Tokyo, un événement qui a rassemblé la communauté locale et les résidents étrangers.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola au Japon, transmis à ANGOP, l'événement, organisé chaque année, s'est déroulé sous le thème « Vivez le festival et partagez l'émotion ».

L'initiative visait à promouvoir l'intégration et la coexistence harmonieuse entre les citoyens étrangers et la communauté nationale.

Selon le communiqué, le pays était représenté par l'ambassadrice d'Angola au Japon, Teodolinda Rodrigues Coelho, qui a profité de l'événement pour faire connaître les actions du pays à un public jeune.

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À cette occasion, Teodolinda Rodrigues Coelho a déclaré que la présence angolaise avait permis de partager des informations sur le développement de l'Angola, sa richesse culturelle et ses attraits touristiques.

La diplomate a également déclaré que cette participation témoigne de l'excellente coopération entre la mission diplomatique angolaise et les autorités de la préfecture de Setagaya.

Elle a expliqué que cette intégration au tissu social tokyoïte permettait à la représentation diplomatique de renforcer les liens d'amitié et les échanges culturels, rapprochant ainsi les deux peuples grâce à une meilleure connaissance mutuelle.

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