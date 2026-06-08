Angola: Légère baisse des accidents de la route dans la province de Benguela

8 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par TC/CRB/BS

Lobito — Trois cent quarante-trois accidents de la circulation ont été enregistrés dans la province de Benguela entre janvier et mai de cette année, a indiqué lundi le porte-parole du Commandement provincial de la Police nationale.

Selon le surintendant principal Ernesto Tchiwale, qui s'exprimait auprès de l'ANGOP, ce chiffre représente une diminution de six cas par rapport à la même période de 2025.

Ernesto Tchiwale a précisé que ces accidents ont causé la mort de 84 personnes, fait 502 blessés et entraîné des dégâts matériels estimés à 28,41 millions de kwanzas.

« Parmi les principaux types d'accidents recensés figurent les renversements de piétons, les retournements de véhicules et les collisions », a-t-il déclaré.

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S'agissant des localités les plus touchées, l'officier de police a cité les municipalités de Lobito, Catumbela, Benguela et Navegantes comme les zones enregistrant le plus grand nombre d'accidents.

Sur le plan préventif, il a indiqué que la Police nationale a mené 11.609 opérations de contrôle routier (« Opérations STOP »), destinées à vérifier les documents des conducteurs et des véhicules, ainsi que leur état technique.

« Nous avons également intensifié les campagnes de sensibilisation à l'intention des automobilistes, des moto-taxis, des receveurs et des passagers sur les règles de conduite et les dangers liés au non-respect du Code de la route », a-t-il expliqué.

Selon lui, de nombreux véhicules continuent de circuler sur la voie publique sans éclairage, sans clignotants, sans avertisseurs sonores et, dans certains cas, sans système de freinage fonctionnel, compromettant ainsi la sécurité des autres usagers de la route.

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