Sénégal: Coupe de la Ligue U20 - La SONACOS de Diourbel décroche son premier sacre

La SONACOS de Diourbel a remporté, ce dimanche au stade Lat Dior de Thiès, la première Coupe de la Ligue de son histoire. Les Huiliers se sont imposés face à Diambars de Saly à l'issue de la séance des tirs au but (4-3), après un match nul (1-1) au terme du temps réglementaire et des prolongations.

La rencontre a pourtant bien débuté pour les Diourbelois, qui ont ouvert le score dès la 21e minute grâce à Momar T. Mbaye. Longtemps devant au tableau d'affichage, la SONACOS a finalement été rejointe en fin de partie par Diambars, avec une réalisation d'Amsatou Diouf à la 81e minute.

Aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence durant les prolongations. La décision s'est donc faite lors de la séance des tirs au but, au cours de laquelle les Huiliers ont fait preuve de davantage de sang-froid pour s'imposer 4 tirs à 3.

Une saison sauvée pour la SONACOS

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Ce trophée a une saveur particulière pour la SONACOS. Relégué en Ligue 2 quelques jours plus tôt, le club de Diourbel termine sa saison sur une note positive en inscrivant pour la première fois son nom au palmarès de la Coupe de la Ligue. Ce succès est également récompensé financièrement, puisque les vainqueurs empochent une prime de 15 millions de francs CFA.

Pour Diambars, la désillusion est grande. Les Académiciens enregistrent leur deuxième défaite de la saison en finale aux tirs au but, après celle concédée en Coupe du Sénégal face à l'USC Saint-Louis. Le club de Saly peut toutefois se consoler avec sa deuxième place en Ligue 2, synonyme de retour en Ligue 1 la saison prochaine. Double vainqueur de la compétition en 2016 et 2019, Diambars repart cette fois avec une prime de 5 millions de francs CFA.