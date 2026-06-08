Congo-Kinshasa: Lancement de la plateforme numérique « JUA 243 » pour renforcer le suivi citoyen de l'action publique

La société civile congolaise, en partenariat avec le Centre d'études pour l'action sociale (CEPAS), a lancé samedi 6 juin à Kinshasa la plateforme numérique « JUA 243 », qui signifie « connaître » en swahili. Cet outil vise à permettre aux citoyens de suivre l'évolution de l'action publique et d'y participer activement.

Présentée comme une innovation citoyenne, la plateforme entend renforcer la transparence et l'efficacité des politiques publiques en rapprochant les décideurs des réalités du terrain.

Selon ses initiateurs, « JUA 243 » offre aux citoyens la possibilité de s'informer sur les projets et actions menés par les pouvoirs publics, tout en contribuant à leur suivi et à leur évaluation dans leurs milieux respectifs.

Christian Moleka, membre du collectif de la société civile à l'origine de cette initiative, encourage les Congolais à s'approprier cet outil en le téléchargeant sur leurs téléphones:

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« Le but de l'outil, c'est à la fois d'informer le citoyen sur l'évolution de l'action publique, mais aussi de lui permettre d'y participer. Partout où il est, il peut filmer, commenter et critiquer une action publique en présentant les réalités du terrain : ce qui a été annoncé et ce qui a réellement été réalisé ».

Grâce à cette plateforme, les citoyens peuvent ainsi jouer un rôle actif dans le contrôle de l'action publique, en apportant des informations de proximité.

Une application accessible et interactive

Disponible sur Play Store et App Store, l'application permet aux utilisateurs de créer un compte, soit en s'identifiant directement, soit de manière anonyme via un avatar.

Cette flexibilité vise à encourager une large participation, tout en garantissant la sécurité des utilisateurs.

« Comme toute application, vous pouvez créer votre propre compte. Cela vous permet, d'un côté, de suivre l'évolution de l'action publique et, de l'autre, d'y participer activement », a expliqué Christian Moleka.

L'outil offre ainsi un espace d'expression où les citoyens peuvent remonter des informations, documenter les projets en cours et partager leurs observations.

Un appel à l'engagement citoyen

Les promoteurs de JUA 243 insistent sur l'importance de l'implication de tous pour améliorer la gouvernance publique.

« Dans ton quartier, ton village ou ta ville, si tu es témoin d'une action publique, tu peux contribuer en t'informant, mais aussi en partageant ce que tu observes afin de renforcer l'efficacité de cette action », a ajouté Christian Moleka.

L'objectif est de créer une dynamique participative où chaque citoyen devient un acteur du suivi des politiques publiques.

Un outil lancé dans un contexte de défis de gouvernance

Le lancement de cette plateforme intervient après la publication d'un rapport sur le monitoring de l'action publique en RDC, qui a mis en évidence des difficultés importantes dans la mise en œuvre et la finalisation des décisions politiques.

Dans ce contexte, JUA 243 apparaît comme un mécanisme de veille citoyenne visant à renforcer la redevabilité des institutions et à améliorer la qualité des services publics.

À travers cette initiative, la société civile entend promouvoir une culture de transparence, de participation et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques.

Si elle est largement adoptée, la plateforme JUA pourrait, selon ses initiateurs, constituer un levier important pour rapprocher les citoyens des décideurs et contribuer à une gouvernance plus inclusive et efficace en République démocratique du Congo.