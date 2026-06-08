Congo-Kinshasa: Déchéance du président de l'assemblée provinciale du Maniema

Le président de l'assemblée provinciale du Maniema, le docteur Kibungi Mutanga Junior, a été déchu de ses fonctions ce lundi 8 juin à l'issue d'une séance plénière consacrée à l'examen des pétitions visant certains membres du bureau.

À l'issue d'un vote à bulletin secret, 13 des 14 députés présents ont voté en faveur de son départ. Les élus lui reprochent notamment une mauvaise gestion des débats lors des séances plénières ainsi qu'un manque de maîtrise dans la conduite des travaux parlementaires.

La plénière, présidée par le vice-président Théophile Buleli Docta, s'est tenue en l'absence des personnes concernées par les pétitions.

En revanche, le questeur de cette assemblée, également visé par une pétition, a conservé son poste après avoir obtenu le soutien d'une partie des députés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le rapporteur, Papy Omeonga Tchopa, la décision des députés repose sur le respect des principes démocratiques et du règlement intérieur de l'institution.

Il reproche notamment à l'ancien président des irrégularités dans la gestion des votes et des débats en plénière.

« Nous sommes respectueux des textes et attachés aux principes démocratiques. Nous avons constaté des problèmes dans la gestion des débats au niveau de la plénière, qui constitue l'organe suprême de prise de décision de notre institution », a-t-il déclaré.

Le rapporteur affirme également que le président déchu avait été invité à plusieurs reprises à s'expliquer devant ses collègues, sans répondre à ces convocations.

Une nouvelle plénière attendue dans les prochaines heures

Interrogé sur la suite du processus, Papy Omeonga Tchopa a indiqué qu'une nouvelle séance plénière sera convoquée dans un délai de 48 heures afin de statuer sur les prochaines étapes et l'organisation de la succession à la tête de l'Assemblée provinciale du Maniema.