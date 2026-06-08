Ile Maurice: Trump envisage de racheter les Chagos au pays pour court-circuiter Londres

La Maison-Blanche étudie un plan visant à acquérir les îles Chagos, ce qui pourrait faire échouer le projet de Keir Starmer de céder la souveraineté du territoire à Maurice. Des responsables américains ont élaboré une proposition pour contourner la Grande-Bretagne et conclure leur propre accord afin de prendre le contrôle de Diego Garcia, la base militaire américano-britannique d'importance stratégique, dont l'avenir reste incertain, révèle The Telegraph.

Ce plan figure parmi plusieurs options rédigées par l'administration de Donald Trump dans un document visant à offrir des alternatives au projet du Premier ministre, qui prévoit de remettre le contrôle des îles à Maurice.

Bessent et Trump dans la boucle

La Maison-Blanche entretient des discussions régulières avec Downing Street sur la sécurisation de l'avenir de Diego Garcia, a confié au Telegraph un responsable américain informé des échanges. Si l'achat des îles ne constitue pas la solution privilégiée par la Maison-Blanche, l'idée a été soumise directement à Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, qui en a informé le président, ont indiqué des sources.

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Diego Garcia, pivot stratégique dans la guerre contre l'Iran

La guerre contre l'Iran et la montée en puissance navale de la Chine ont relancé les appels à maintenir une chaîne mondiale de bases militaires stratégiques. La position géographique de Diego Garcia place l'Iran à portée de frappe et permet des missions de bombardement longue distance en continu, comme l'a démontré l'attaque sur Téhéran conduite à partir de bombardiers furtifs B-2 Spirit.

Les membres les plus influents de l'administration Trump craignent ainsi que confier le contrôle des eaux à Maurice ouvre la voie à l'espionnage maritime. Des responsables ont ces derniers mois insisté sur l'importance des îles Chagos, en soulignant l'existence de capacités top secrètes sur place.

Ben Judah, ancien conseiller spécial de David Lammy lorsqu'il était secrétaire d'État aux Affaires étrangères, avait confié au Telegraph : «Cette base aérienne abrite des installations ultra-secrètes, ultra-sensibles, qui sont d'une importance capitale pour ce que la Grande-Bretagne est capable de faire dans le monde. Le jour où vous comprenez ce qu'elle représente, vous entrez dans la logique de l'État profond britannique, à savoir que nous devons à tout prix conserver l'accès à cette chose. Nous ne serions jamais en mesure de la recréer si nous devions le faire seuls.»

Un prix pas encore fixé

Aucun prix pour les îles Chagos n'a encore été évoqué. La Grande-Bretagne prévoyait initialement de remettre les îles à Maurice, puis de payer environ 35 milliards de livres sterling (46,7 milliards de dollars) pour louer la base militaire pendant 99 ans. Pour prendre le contrôle des îles, Washington devrait d'abord laisser l'accord de sir Keir aboutir, puis négocier avec les Mauriciens une fois la souveraineté transférée.

La rupture provoquée par l'Iran

Donald Trump avait initialement soutenu le projet de Keir Starmer de céder les îles, avant de choisir de le torpiller après que le Premier ministre britannique avait refusé d'autoriser les États-Unis à utiliser Diego Garcia pour mener des frappes contre l'Iran dans les premières heures du conflit. Dans une interview accordée au Telegraph le 2 mars, Trump avait affirmé être «très déçu» par le Premier ministre pour ce refus.

Depuis, il a multiplié les attaques contre Keir Starmer, affirmant qu'il n'était «pas un Winston Churchill» et le tenant pour responsable du déclin de la «relation spéciale» entre les deux pays. Plus tôt cette année, le président avait dénoncé l'accord comme un acte de faiblesse et une «grande stupidité», estimant que Starmer était en train de «perdre le contrôle de cette île importante».

Des obstacles juridiques persistants

Le Parti travailliste espérait faire adopter un projet de loi pour remettre les îles à Maurice en 2025, mais ne peut ratifier l'accord sans le consentement américain. La Grande-Bretagne dépend également des États-Unis pour modifier une série de lettres échangées dans les années 1960 et 1970 qui constituent la base juridique de l'accord de partage de la base.

Maurice a à plusieurs reprises contesté la souveraineté britannique sur les îles Chagos devant les juridictions internationales, et les ministres s'attendaient à ce que la Cour internationale de justice rende prochainement une décision contraignante pour le transfert de propriété.

Hamish Falconer, ministre pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a déclaré en mai qu'il n'existait aucun scénario dans lequel Washington pourrait acheter les îles, insistant sur le fait que le gouvernement restait «attaché à l'accord que nous avons conclu».

Un responsable américain a indiqué au Telegraph : «Nous maintenons des discussions régulières avec nos alliés britanniques alors que nous oeuvrons ensemble à préserver la viabilité de Diego Garcia en tant que plateforme régionale de sécurité.» Downing Street n'a pas répondu aux demandes de commentaires du Telegraph.