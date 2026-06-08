Ile Maurice: Les U13 auront aussi leur Mondial

Le tirage du Road to World Cup - National U13 football competition, tournoi organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) à l'intention des moins de 13 ans dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, a été effectué jeudi siège du ministère. La cérémonie a également été marquée par la signature d'un contrat de partenariat entre Club Maurice et Vivo Energy Mauritius Limited, partenaire du MJS dans ce projet.

Prenant la parole à cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, a souligné que l'objectif de cette compétition est d'offrir une plateforme d'expression aux jeunes footballeurs mauricisens tout en leur permettant de s'identifier aux grandes nations et aux stars du football mondial.

«Je tiens à remercier Vivo Energy Mauritius Limited de s'être associé à mon ministère pour ce tournoi. C'est un projet innovant qui, j'en suis convaincu, contribuera à mettre en lumière nos jeunes talents. Mes remerciements vont également à mes officiers, aux membres de l'Amicale des Éducateurs de Football ainsi qu'à tous ceux qui s'investissent afin d'assurer le succès de cette compétition. Je souhaite bonne chance à tous les participants qui vivront une expérience unique et inoubliable», a déclaré le ministre Nagalingum.

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Le président de Club Maurice, Giandev Moteea, s'est quant à lui réjoui du partenariat avec Vivo Energy Mauritius. «Club Maurice est enchanté de collaborer avec Vivo Energy Mauritius Limited pour soutenir cet événement majeur qui réunira 48 écoles de football provenant des quatre coins de l'île», a-t-il affirmé, tout en remerciant également Olympia Sports pour son soutien.

Pour Fouad Khfifi, Managing Director de Vivo Energy Mauritius Ltd, cette collaboration avec le MJS témoigne de l'engagement de l'entreprise envers l'avenir du pays. «Chez Vivo Energy Mauritius, nous croyons que le sport est un puissant moteur de développement. Il favorise la santé, l'éducation, l'inclusion sociale et l'épanouissement personnel. Il permet également aux jeunes d'acquérir des valeurs essentielles telles que la discipline, le respect, l'esprit d'équipe et la persévérance», a-til déclaré.

Road to World Cup - National U13 football competition débutera le 11 juin, soit le jour même du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026. Une cérémonie d'ouverture est prévue au stade Saint-François Xavier à partir de 17 heures. Les rencontres se poursuivront ensuite les samedis 13 et 27 juin à Côte d'Or de 9h00 à 15h00. Les ultimes matchs se joueront le 18 juillet à partir de 9h30. Les équipes évolueront dans un format de football à huit (8-a-side), avec des matchs disputés en deux périodes de 15 minutes.