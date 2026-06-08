Ile Maurice/Djibouti: Éliminatoires JO 2028 - Les Mauriciennes en quête de confirmation face à Djibouti

La sélection féminine de Maurice aborde une étape décisive dans sa campagne de qualification pour les Jeux Olympiques de 2028. Ce lundi, à 17h30, les «Quadricolores» retrouvent l'équipe de Djibouti au Complexe Sportif de Côte d'Or pour le match retour du tour préliminaire. Fortes d'un succès 2-1 obtenu lors de la manche aller jeudi dernier, les joueuses locales disposent d'un avantage précieux, bien que fragile.

Lors de la première confrontation, les Mauriciennes ont réalisé une entame de match idéale. Eloisha Clair, récemment sacrée meilleure joueuse lors des MFA Awards, a ouvert le score après moins d'une minute de jeu, confirmant son statut de leader technique. Si la domination mauricienne a été globalement constante, un manque de réalisme et une erreur défensive ont permis à Djibouti de revenir dans la partie. À la 38e minute, suite à une relance manquée de la gardienne mauricienne, l'attaquante djiboutienne Banlak a profité de l'occasion pour égaliser.

Néanmoins, la réaction locale ne s'est pas fait attendre. Julie Gopal, dont l'expérience internationale est un atout majeur pour le groupe, a permis à Maurice de reprendre l'avantage avant la pause. Malgré une seconde période sans but supplémentaire, l'essentiel a été préservé.

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Le sélectionneur national, Kersley Levrai, se montre pragmatique quant à la performance de ses joueuses. Tout en reconnaissant l'erreur de jeunesse sur le but encaissé, il souligne la nécessité de retrouver du rythme après une longue période d'inactivité internationale : «Il est normal qu'après plusieurs années d'absence, les jambes soient encore un peu crispées. On a encaissé un but sur un cadeau, mais cela fait partie du jeu.»

Pour ce match retour, l'enjeu est clair : une victoire ou un match nul suffira à Maurice pour valider son ticket pour le tour suivant. En cas de qualification, l'adversité montera d'un cran puisque les Mauriciennes devront affronter le Ghana, une puissance établie du football féminin africain (actuellement dans le top 60 mondial de la FIFA).