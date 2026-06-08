Tunisie: Faut-il signer un engagement de loyauté aux Émirats ? Les Tunisiens sont-ils concernés ?

Les Émirats arabes unis ont lancé une initiative intitulée "Pledge and Commitment", un programme symbolique visant à renforcer les valeurs de cohésion sociale et d'appartenance nationale. Accessible aux citoyens comme aux résidents étrangers, cette démarche est volontaire et ne constitue en aucun cas une obligation légale.

Selon les médias locaux et les plateformes officielles relayant l'initiative, ce programme permet aux participants de manifester leur attachement aux valeurs du pays à travers une déclaration en ligne, accompagnée dans certains cas d'un certificat symbolique de participation.

Lancée dans un cadre institutionnel de communication nationale, l'initiative "Pledge and Commitment" s'inscrit dans une logique de renforcement du lien social et de valorisation des principes de stabilité et de coexistence aux Émirats arabes unis.

Les autorités et médias locaux précisent qu'il s'agit d'un engagement purement volontaire, sans impact sur le statut de résidence, les visas ou les droits des expatriés.

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Une initiative qui inclut les communautés étrangères

L'un des aspects notables de cette campagne est son ouverture aux résidents étrangers, qui représentent une part importante de la population du pays.

Cette inclusion concerne l'ensemble des communautés expatriées, notamment les ressortissants issus du monde arabe, dont les Tunisiens, Marocains et Algériens, fortement présents aux Émirats dans les secteurs professionnels, économiques et académiques.

Ces résidents sont invités, au même titre que les autres communautés étrangères, à participer librement à cette initiative s'ils souhaitent exprimer leur attachement aux valeurs du pays d'accueil.

D'après les sources médiatiques régionales, cette initiative ne modifie en rien le cadre juridique de la résidence aux Émirats. Elle s'inscrit dans une démarche de communication institutionnelle visant à promouvoir l'unité nationale et la cohésion entre citoyens et expatriés.

Les autorités soulignent que le programme repose sur une participation volontaire et symbolique, sans caractère contraignant.

L'initiative "Pledge and Commitment" s'inscrit donc dans une série de programmes visant à renforcer l'identité nationale et la cohésion sociale aux Émirats arabes unis. Ouverte aux citoyens comme aux résidents étrangers, y compris les communautés tunisienne, marocaine et algérienne, elle demeure une démarche volontaire et symbolique, sans conséquence juridique sur le statut des expatriés.