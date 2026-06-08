Tunisie: Pourquoi - Covoiturage et pollution

Le transport par l'énergie fossile est l'un des facteurs les plus polluants de la planète. Pour limiter ses effets nocifs, il faut impérativement migrer vers l'électrique. Mais cela ne peut pas se faire du jour au lendemain.

Une autre solution existe : le covoiturage, et là c'est vraiment la panacée. D'ailleurs, il suffit de se mettre sur le bord de la route pour constater que la majorité des voitures (pour n'importe quelle destination) ne comprennent que le conducteur et cela à longueur de journée, aussi bien à l'aller qu'au retour.

Cette pratique-- le coivoituage -- est encouragée un peu partout dans le monde à tel point que des espaces lui sont réservés et sont formellement interdits aux autres usagers sous peine de contraventions salées.