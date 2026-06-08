Tunisie: « Pleurer au bord de la mer » - Une création théâtrale qui relie les rives de la Méditerranée

7 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par Asma DRISSI

Présenté en arabe tunisien, en danois et en anglais, « Pleurer au bord de la mer » se veut un espace de dialogue interculturel où les différences deviennent une richesse et où la création artistique permet de tisser de nouveaux liens entre les individus.

Du 11 au 14 juin, le public est invité à découvrir ou redécouvrir « Pleurer au bord de la mer » (Crying By The Sea), une création théâtrale singulière qui place au coeur de son récit la mémoire, l'eau et les liens humains qui traversent les frontières.

Né d'une collaboration entre le Théâtre Teatret Oehn de Copenhague et le Théâtre de Poche du Kef, le projet réunit des artistes, comédiens et participants venus de Tunisie et du Danemark. Cette aventure artistique collective s'est construite au fil de trois années de rencontres, d'ateliers et d'échanges menés dans plusieurs pays, notamment en Tunisie, au Danemark et en Angleterre.

À travers un langage mêlant expression corporelle, théâtre et poésie collective, le spectacle explore la symbolique de l'eau comme élément de vie et de connexion. L'eau y devient un fil conducteur : elle circule dans les corps, s'élève dans le ciel sous forme de nuages et relie les peuples au-delà des mers, tout en interrogeant les notions de frontière, d'appartenance et de coexistence.

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L'une des particularités de cette création réside dans son processus participatif. Le texte du spectacle est issu des témoignages, réflexions et expériences partagés par de nombreux participants des deux rives de la Méditerranée. La poésie qui traverse la représentation est ainsi le fruit d'une écriture collective, vivante et profondément ancrée dans les réalités humaines de chacun.

Présenté en arabe tunisien, en danois et en anglais, « Pleurer au bord de la mer » se veut un espace de dialogue interculturel où les différences deviennent une richesse et où la création artistique permet de tisser de nouveaux liens entre les individus. Plus qu'un spectacle, cette oeuvre est un projet en constante évolution. Chaque représentation, chaque rencontre et chaque échange contribuent à enrichir une démarche artistique qui continue de se transformer au contact de nouveaux participants et de nouvelles expériences.

À travers cette proposition sensible et engagée, « Pleurer au bord de la mer » invite le public à réfléchir aux relations qui unissent les êtres humains, à la circulation des histoires et des mémoires, ainsi qu'à la force du collectif face aux défis du monde contemporain.

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