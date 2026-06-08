Tunisie: La Tunisienne Marwa Bouzayani s'impose à Stockholm sur 3000 m steeple en Ligue de diamant

7 Juin 2026
La Presse (Tunis)

L'athlète tunisienne Marwa Bouzayani a remporté le 3000 m steeple, lors de la 5e manche de la Ligue de diamant disputée à Stockholm en Suède.

Bouzayani a parcouru la distance en 8:59.28, établissant un nouveau record de l'épreuve au Meeting de Stockholm.

La tunisienne avait, rappelle-t-on, établi un nouveau record national (8:58.09), à l'occasion de la manche inaugurale de la Ligue de diamant disputée à Shanghai Keqiao, en Chine, le 16 mai. Un record qui lui avait, d'ailleurs, permis d'être la première tunisienne à passer sous la barre des neuf minutes dans cette discipline.

Lors de la 2e manche disputée à Xiamen en Chine, Bouzayani s'était contentée de la 4e place du 3000 m steeple en réalisant un temps de 8:59.25.

Pour rappel, Marwa Bouzayani avait renoncé à participer aux Championnats d'Afrique d'athlétisme d'Accra 2026 afin d'honorer ses engagements en Ligue de diamant, notamment les meetings prévus les 16 et 23 mai dans les villes chinoises de Shanghai et Xiamen.

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