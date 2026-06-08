Afrique du Nord: Mercato - Le MC Alger lorgne Sadok Kadida

Le Mouloudia Club d'Alger aurait émis une première offre, mais la proposition initiale formulée devrait être déclinée par le CA, sachant que l'ex-Stadiste est considéré comme le digne successeur de Chawat sur le front de l'attaque des néo-champions de Tunisie.

En dépit du fait qu'il n'a pas jusque-là bénéficié d'un temps de jeu qui lui permette de monter davantage en gamme, Sadok Kadida, « super-sub » Clubiste et avant-centre qui dispose d'une belle marge de progression, est courtisé en cette période de pré-mercato. A cet effet, le Mouloudia Club d'Alger a décidé d'anticiper la fenêtre du mercato estival en formulant une offre pour enrôler la pointe de 22 ans, produit stadiste tunisien et passé aussi par les rangs des Monténégrins du FK Budućnost Podgorica.

Aux dernières nouvelles cependant, le Club Africain ne cédera pas un joueur appelé à jouer un rôle important à l'avenir sur le front de l'attaque du néo-champion de Tunisie. Le maintien de Kadida, outre son potentiel de développement, est aussi motivé par le rôle majeur qu'il pourrait avoir la saison prochaine et dès le 1er tour préliminaire de la C1 en cas de cession de Firas Chawat à Ittihad Tripoli ou Al Ahli SC qui se disputeraient ses faveurs, du moins en coulisse, jusque-là pour le club qatari.

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En clair, même si le CA, par le biais du coach Faouzi Benzarti, tient à Chawat, si ce dernier « flambe » lors du Mondial, il sera difficile de le conserver, surtout si l'offre correspond aux attentes des Clubistes. Bref, l'on s'attend en premier lieu que le CA refuse les 300.000 euros du MC Alger pour recruter Kadida, surtout que ce dernier est lié aux Clubistes jusqu'en juin 2029.

Quant à Chawat, pour le garder, le CA avait déjà décliné une offre de Baniyas SC des Emirats Arabes Unis en 2025, même si le montant proposé avoisinait les 600.000 euros. Maintenant, toutefois, le CA n'exclut pas un transfert, mais attendrait une offre qui ne se refuse pas : une proposition tellement avantageuse qu'elle l'emporte sur toute hésitation, et ce, afin de céder son détonateur, un canonnier qui ne sera libre de droit que dans deux ans.

Enfin, toujours volet prémices de mercato clubiste, le jeune gardien Driss Arfaoui aurait décidé de mettre fin à ses obligations contractuelles avant le terme prévu, soit le 30 juin 2027. Barré dans les cages clubistes par l'international Mouhib Chamekh, l'ex-pépite des Belges de Deinze KMSK, enrôlé en janvier 2025 et signataire d'un engagement jusqu'à fin juin 2027, devrait donc écourter son aventure au Parc A. Pourtant, l'ex-gardien des Aiglons de Carthage, lors du Mondial argentin de 2023, avait crevé l'écran, remportant au passage le titre de deuxième meilleur gardien de but de la Coupe du monde.

L'OM cible Talbi

L'axial Montassar Talbi est désormais sous les radars de l'Olympique de Marseille. Les Phocéens poursuivent donc leur travail de veille et scrutent le marché avant de passer à l'action. Ce faisant, l'OM suit avec attention la situation de la tour de contrôle de Lorient, Montassar Talbi. A 28 ans, le cadre du Onze Breton ajoute donc un nom à ses courtisans et ils sont nombreux, à l'instar du FC Nantes, du Stade Rennais, du RC Lens, du Torino et du FC Porto.

Avec la Coupe du monde qui débute bientôt, Talbi pourrait voir sa valeur grimper davantage et voilà pourquoi l'OM s'intéresse à cette valeur sûre. Axial solide sur l'homme et doté d'une relance propre et cette faculté à anticiper les bons coups, Talbi pourrait voir l'OM fondre sur lui d'ici peu.

Ben Hamida rejoindrait Jalel Kadri

Le départ du latéral gauche Mohamed Amine Ben Hamida vers l'Arabie saoudite se préciserait après des discussions en passe d'aboutir entre l'EST et Al Hazem, formation qui évolue en Saudi pro League. Libre de droit dans un mois, le capitaine des « Sang et Or », 30 ans, signerait donc bientôt pour un club coaché par l'ex-sélectionneur tunisien Jalel Kadri qui aurait validé cette future emplette.