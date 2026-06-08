Madagascar: Antsiranana - Un deuxième projet éolien en chantier

Un projet éolien est en cours à Antsiranana. Il s'agit du deuxième projet de ce type, après celui d'Ehoala. Les promoteurs tablent sur une capacité installée de cinq mégawatts d'ici au second semestre 2026.

La construction d'un parc éolien d'une puissance de 5 mégawatts est annoncée à Antsiranana, la ville du Varatraza. Ce projet est le deuxième du genre dans la Grande Île, après celui d'Ehoala. Il est porté par la branche Énergie du groupe Filatex.

Selon les promoteurs, les travaux d'installation devraient s'achever au second semestre de cette année. « Le parc comptera six éoliennes, pour une puissance attendue de 5 mégawatts à terme. Son objectif est d'injecter davantage d'électricité issue des énergies renouvelables dans le réseau d'Antsiranana, encore fortement dépendant de la production thermique », indique-t-on.

À Antsiranana, l'énergie thermique reste largement dominante. La ville dispose d'une capacité de 18,5 mégawatts fournie par des groupes fonctionnant à l'huile lourde, contre 2,4 mégawatts issus du solaire.

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L'arrivée de ces 5 mégawatts éoliens représenterait un renfort significatif, soit près d'un quart de capacité supplémentaire par rapport à la base actuelle indiquée par le groupe.

Amélioration

Cette énergie pourra alimenter les services et les ménages raccordés au réseau électrique d'Antsiranana. Elle devrait renforcer la capacité de production et améliorer la disponibilité de l'électricité dans une ville qui, quelques mois plus tôt, subissait encore des délestages récurrents.

Pour Filatex Énergie, « ce projet s'inscrit dans une stratégie plus globale : augmenter la part des énergies renouvelables, réduire la dépendance au fioul et améliorer progressivement la stabilité de l'alimentation électrique dans les grandes villes de Madagascar ».

À l'échelle nationale, la société dispose d'une capacité installée de 161 mégawatts, productions thermiques et renouvelables confondues. Elle prévoit également de développer 175 mégawatts supplémentaires d'énergies renouvelables.

L'énergie éolienne reste un levier incontournable de la transition énergétique. Bien qu'elle ne soit pas la solution parfaite ni exempte d'impacts environnementaux, elle reste incontournable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Selon l'ONG Greenpeace,

l'énergie éolienne est une source d'énergie bas carbone. « Une éolienne n'émet pas de CO₂ lorsqu'elle produit de l'électricité, mais il faut tenir compte de son empreinte carbone en amont (fabrication et transport) et en aval (démontage et recyclage) », indique l'ONG.