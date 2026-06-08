Madagascar: RN4 - Un camion détruit un pont métallique

La RN4 est coupée au PK 505, au pont de Mangapaika, depuis samedi à minuit. Cela fait suite à la chute d'un camion qui a provoqué l'affaissement du pont. Une déviation a été ouverte sur place.

La circulation a été coupée sur la Route nationale n° 4 (RN4), au point kilométrique 505, au niveau du pont de Mangapaika, à l'entrée de Berivotra en direction de Mahajanga, depuis samedi à minuit.

Cette interruption fait suite à la chute d'un camion sur le pont, provoquant la rupture du trafic ainsi que l'affaissement de l'ouvrage. Les véhicules en provenance de Mahajanga comme de Tana ne peuvent pas emprunter ce passage.

« Les autorités, appuyées par les équipes du ministère des Travaux publics, se sont rapidement rendues sur place et ont engagé des travaux pour l'ouverture d'une déviation temporaire afin de rétablir la circulation dans les meilleurs délais », indique le ministère des Travaux publics dans un communiqué publié hier.

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Grâce aux travaux d'urgence effectués sur place, la déviation au niveau de Mangapaika a été ouverte en fin d'après-midi. Cela a permis une reprise progressive de la circulation. Tous les véhicules initialement immobilisés en raison de la coupure du pont ont déjà pu être évacués.

Sur place, les usagers ont été confrontés à de nombreuses difficultés liées à la coupure de la route. Ndriana, un chauffeur de fourgon, témoigne : « Nous sommes restés bloqués plusieurs heures au PK 505. J'avais une livraison urgente à Mahajanga, mais je suis complètement en retard. Sans la déviation, aucun véhicule ne pouvait passer, ni vers Tana ni vers Mahajanga. »

Pont provisoire

Tiana, un chauffeur de taxi-brousse, raconte également la situation : « La coupure du pont nous a obligés à immobiliser le véhicule avec les passagers à bord. Certains avaient des rendez-vous importants et d'autres devaient rejoindre leur travail. Cela a créé beaucoup de tension, mais la réouverture de la déviation a un peu soulagé la situation. »

D'autres usagers de la route affirment avoir raté des événements importants. « Je devais assister à un événement familial important à Mahajanga, mais j'ai été bloqué pendant des heures. Le voyage a été complètement perturbé », s'exprime Lalaina, passager d'un taxi-brousse.

Parallèlement, le ministère des Travaux publics prépare l'installation d'un pont provisoire de type Bailey. Le pont métallique existant, endommagé, mesure 22 mètres de long, tandis que le futur pont Bailey, long de 30 mètres, permettra d'assurer la continuité de la circulation.

Les autorités appellent néanmoins les conducteurs et l'ensemble des usagers de la route à la prudence et au respect des consignes données sur place, en attendant un retour complet à la normale de la circulation.