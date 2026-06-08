Afrique: Athletisme - 400 mettres haies - Ny Aina Anna Andrianjafy gagne le titre africain

La jeune hurdleuse Ny Aina Anna Andrianjafy a offert à Madagascar son unique médaille d'or aux Championnats d'Afrique australe U18 et U20 disputés à Maurice sur le 400 m haies.

Le rideau est tombé dimanche sur les Championnats d'Afrique australe d'athlétisme U18 et U20 organisés à Maurice. Face à une concurrence relevée venue de onze pays de la région, la délégation malgache a terminé à la sixième place du classement général avec une moisson modeste, mais marquée par l'exploit de Ny Aina Anna Andrianjafy, médaillée d'or sur le 400 mètres haies.

L'athlète malgache a été la grande artisane du bilan national en décrochant la seule médaille d'or de Madagascar lors de cette compétition régionale. Engagée sur le 400 m haies chez les U20 filles, Anna Andrianjafy s'est imposée en 1'04"15, confirmant son statut de figure montante de l'athlétisme malgache. Elle a également enrichi son palmarès d'une médaille de bronze sur le 400 m plat avec un chrono de 58"35.

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Cette performance n'est pas une surprise pour les observateurs. La jeune athlète s'était déjà illustrée lors des Jeux des Îles de l'océan Indien 2023 à Madagascar en participant au sacre historique du relais féminin 4 x 400 m. Deux ans plus tard, elle confirme son potentiel sur la scène régionale et porte à nouveau les couleurs nationales au sommet.

Un appel du DTN

« Cette médaille d'or représente beaucoup pour moi, car c'est la seule médaille d'or pour Madagascar durant ce championnat d'Afrique australe. Je suis contente, car le niveau des autres adversaires est très relevé », a confié la championne après sa victoire.

Outre la médaille d'or d'Anna Andrianjafy, plusieurs jeunes Malgaches ont amélioré leurs performances personnelles à Maurice. Fabrice Ratovoarimonja a notamment réalisé ses records personnels sur 100 m et 200 m U18 garçons, tandis qu'Anjaratiana Manohisoa et Andyh Embony ont également signé de nouveaux meilleurs temps sur les sprints féminins. Bernard Rabenarivo a décroché une médaille d'argent sur 400 m haies U18 garçons.

Malgré ces motifs de satisfaction, le directeur technique national de la Fédération malagasy d'athlétisme, Tsiry Manantena Rakotomalala, estime que le chantier reste immense. « Par rapport au nombre d'athlètes malgaches, je suis content du résultat, mais je ne suis pas satisfait. Face au niveau des adversaires, notamment La Réunion, il faut que Madagascar se réveille », a-t-il souligné.

Le directeur technique national (DTN) lance ainsi un appel aux autorités pour soutenir davantage la discipline. Selon lui, l'aide de l'État sera déterminante pour financer le premier regroupement des athlètes prévu en décembre et amorcer la préparation des Jeux des Îles de l'océan Indien de 2027. À trois ans de cette échéance majeure, l'or d'Anna Andrianjafy apparaît autant comme une source d'espoir que comme un rappel des efforts à consentir pour permettre à l'athlétisme malgache de rivaliser durablement avec les meilleures nations de la région.