Madagascar: Ampasampito - La police capture cinq présumés bandits

Une tentative d'attaque à main armée a été neutralisée par la police à Ampasampito. Cinq suspects ont été arrêtés et un pistolet automatique saisi.

Coup de filet. Cinq suspects ont été cueillis par la Police nationale alors qu'ils s'apprêtaient à commettre un braquage à Ampasampito, samedi vers 19 h 30. L'opération a été déclenchée par l'Unité spéciale d'intervention (USI), après plusieurs jours de filatures et de recoupements d'informations.

Les forces de l'ordre avaient identifié la présence d'un groupe de malfaiteurs qui préparait une attaque contre une cible près de Gamo.

La stratégie mise en place consistait en une surveillance discrète et un dispositif d'intervention rapide. Au moment où les individus suspects se sont regroupés sur les lieux, les policiers ont agi sans délai. Cinq hommes ont été arrêtés, tandis que certains complices ont réussi à prendre la fuite et sont activement recherchés.

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Pièces à conviction

Lors de la fouille, un pistolet automatique Makarov de calibre 9 mm et trois munitions ont été saisis et servent désormais de pièces à conviction.

L'enquête montre que certains suspects sont des récidivistes déjà fichés par la police. Le dossier est pris en main par la Brigade criminelle d'Anosy, qui poursuit les investigations pour identifier l'ensemble du réseau.

« À l'approche de la fête nationale, la police agit dans un contexte de vigilance maximale. Les unités spéciales, dont l'USI, le SAG et l'UIR, multiplient les actions pour garantir la sécurité publique. Ces brigades sont chargées des missions sensibles comme la lutte contre les attaques et les kidnappings, qui visent généralement les opérateurs économiques et les points de retrait d'argent. Leur présence sur le terrain prévient les actes criminels avant qu'ils ne se produisent et renforce la confiance de la population dans les dispositifs de sécurité », communique la police.

Zoom sur l'Unité spéciale d'intervention

L'Unité spéciale d'intervention (USI) est une branche de la Police nationale placée sous l'autorité des Forces d'intervention de la police (FIP). Créée en 1991, elle est installée au camp Berthin Razafindrazaka à Antanimora, qui abrite son état-major. Dès sa fondation, l'USI a été dirigée par un officier de police, puis par plusieurs commissaires qui se sont succédé à sa tête.Ses missions sont multiples et sensibles. L'USI est spécialisée dans les interventions à haut risque en situation critique, surtout contre les bandes armées et les actes criminels violents.

Elle assure également la protection rapprochée des hautes personnalités, l'escorte de fonds et d'objets de valeur, ainsi que le transfert de détenus dangereux. Elle est mobilisée pour sécuriser les sites stratégiques, maintenir la paix et rétablir l'ordre public en cas de crise.L'unité peut prêter main-forte à tous les autres services de police lorsque la situation l'exige. Mais son rôle le plus emblématique reste celui de dernier rempart de la Police nationale.

Lorsque les autres services n'ont plus de solution face à une intervention critique, c'est l'USI qui est appelée à agir. Cette vocation en fait une force d'élite, reconnue pour sa capacité à intervenir dans les circonstances les plus périlleuses et à garantir la sécurité nationale.Gustave Mparany