Madagascar: Slalom 2e manche - Et de deux pour Juan Rakotojohary

La deuxième manche du championnat de Madagascar des slaloms sur terre s'est déroulée ce week-end sur le circuit MSA à Volomborona, à Imerinkasinina. Juan Rakotojohary confirme sa suprématie.

Intouchable. Le jeune pilote du club FMMSAM, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr, au volant d'une Renault Clio Motul, réalise un parcours sans faute et arrache sa deuxième victoire consécutive au championnat de Madagascar des slaloms et des courses de côte sur circuit terre. Vainqueur de la première manche organisée par l'ASACM en avril, le quadruple champion national a été en démonstration samedi et dimanche lors de la deuxième manche nationale sur le circuit du Mada Sport Auto à Volomborona Ambohimahatsinjo, du côté d'Imerinkasinina. Juan a signé trois temps scratch sur les quatre manches.

Il a réalisé le meilleur chrono de cette manche nationale lors du quatrième passage dimanche en bouclant les 1,7 km en 1.44,39. Le club organisateur MSA a cette fois inversé le sens du parcours par rapport à celui de la première manche en avril. Les concurrents ont commencé la course par un circuit de slalom technique sur une terre-plein avant d'entamer une longue montée suivie d'une longue ligne droite.

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Deux épingles enchaînent le trajet, séparées par une deuxième ligne droite. Tovonen Jr a été l'auteur du meilleur temps dès la première montée du samedi matin et également lors de son troisième passage dimanche matin (1.46,61). Le pilote du FMMSAM a également été sacré dans la classe M11.

Le roi de la discipline

Juan a effectué le deuxième meilleur temps (1.58,42), surclassé par le pilote du club TAC'S, Eric Bègue, sur Peugeot 106 Kit Car lors de la deuxième manche (1.51,34). Eric termine à la place de dauphin et vainqueur de la classe M10 en réalisant le deuxième meilleur temps de 1.49,65 au quatrième passage. L'ancien champion de rallye, Mickaël Rabesaotra, connu sous le pseudonyme KMickaz du club AM Go Janga Boeny, qui conduit une Peugeot 206, complète le podium. Son meilleur temps, 2.50,24, a été effectué lors de sa quatrième montée.

KMickaz termine deuxième dans la classe M11. Tovohery Rakotojohary alias Tovonen du FMMSAM, sur une Clio, termine au pied du podium avec un meilleur chrono de 1.52,3, effectué au deuxième passage. Tovonen a abandonné lors des deux manches du dimanche.

Classé troisième lors de la manche inaugurale nationale, le pilote du club ASACM, Kenny Rakoto Noël dit Be Mouvement, aux commandes d'une Citroën C2, a perdu deux places et s'est contenté ce week-end du cinquième rang au classement général et de la deuxième place de la classe M10. Le meilleur chrono de Kenny a été de 1.52,41, réalisé au premier passage.

Le pilote du club AMA, Maika Razafindrabesa, remporte la victoire de la classe M12 avec sa Suprachu. Maika se trouve à la septième place du classement général (1.53,58). La troisième et prochaine manche nationale, qui sera organisée par le club TAC'S, aura lieu les 25 et 26 juillet, dans un mois et demi.