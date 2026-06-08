Madagascar: Spectacle - Kiaka garde la ferveur de ses 20 ans

Hier, Kiaka a célébré ses quarante ans de carrière devant un Palais des Sports en ébullition, porté par l'énergie du rock et la ferveur de plusieurs générations de fans.

Une véritable vague de rock a envahi le Palais des Sports hier. Pour marquer ses quarante années d'existence, Kiaka a offert un concert spectaculaire dans une ambiance survoltée où le public a chanté, dansé et repris en choeur les morceaux emblématiques du groupe.

Dans la salle, jeunes et adultes se côtoyaient, témoignant de la capacité du rock à rassembler toutes les générations. Emportés par l'énergie des musiciens, les spectateurs ont multiplié les danses caractéristiques du genre, du classique mouvement d'avant en arrière au célèbre « moulinet», faisant tournoyer leurs cheveux au rythme des guitares.

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Les sept membres du groupe sont montés sur scène au complet, vêtus de tenues fidèles à l'univers rock : tee-shirts noirs, jeans bleus et bottes noires. Le spectacle a également séduit par sa mise en scène. Un grand écran central diffusait des images en lien avec chaque chanson, tandis que deux écrans latéraux assuraient une meilleure visibilité. Trois motos installées sur scène complétaient le décor et renforçaient l'identité rock du concert.

Kiaka a lancé la soirée avec « Androany & Vaovao Tsara » dans un registre hard rock et heavy rock particulièrement énergique.

Moments forts

Le groupe a ensuite enchaîné avec plusieurs titres phares, dont « Faly », « Soavaly Metaly », marqué par une entrée à moto sur scène, « Tiako ny Rock », « Izy Roa Kely », « Fanoherana », « Sabotsy Alina » et « Ilay Mahantra ». Réparti en deux parties séparées par un entracte, le concert a proposé trente-neuf morceaux avant de se conclure avec « Diso Fiantefa ».

Plusieurs moments forts ont ponctué la soirée. Le titre « Sambatra » a été enrichi par une prestation au saxophone, tandis que « Mozika Rock » a mis en avant une remarquable combinaison entre guitare électrique et violon. Le jeune violoniste Tsiky a d'ailleurs participé pour la première fois à l'interprétation d'un morceau de Kiaka. Le public a également apprécié « Aza Variana », interprété avec la participation des enfants des membres du groupe.

La qualité de la sonorisation a accompagné cette célébration anniversaire, marquée par la présentation au public du trophée commémorant les quarante ans de carrière du groupe ainsi que par une cérémonie de découpe de gâteau.

Porté par une ambiance électrique du début à la fin, Kiaka a confirmé hier son statut de référence incontournable du rock malgache.