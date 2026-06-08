Madagascar: Avaradrano - Valery Ramonjavelo reste en prison

8 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Doris Mampionona

Le syndicat du personnel de l'Administration pénitentiaire, par la voix de son secrétaire général Mohamed Razafiberison, est monté au créneau face aux informations circulant sur une supposée libération de Valery Ramonjavelo. Selon ses déclarations, l'ancien ministre des Transports est toujours détenu à la prison d'Avaradrano.

« Ces fausses informations ne font que salir l'image de la ministre de la Justice ainsi que celle de l'Administration pénitentiaire », a-t-il affirmé au cours du week-end dernier. Il a par ailleurs insisté sur le fait que la présence du détenu peut être vérifiée à tout moment par les autorités compétentes, appelant à plus de responsabilité dans la diffusion des informations.

Dans ce contexte de rumeurs persistantes, le ministère de la Justice a tenu à effectuer une descente sur les lieux. Une délégation conduite par la ministre Fanirisoa Ernaivo s'est rendue à la prison d'Avaradrano afin de constater de visu la situation. Selon le ministère, cette visite a permis de confirmer officiellement que Valery Ramonjavelo est toujours en détention et que les informations faisant état de sa libération sont dénuées de tout fondement.

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