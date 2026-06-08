Madagascar: Enseignement superieur - L'université d'Antananarivo célèbre ses 65 ans

Le coeur de l'enseignement supérieur bat au rythme des festivités. L'Université d'Antananarivo franchit cette année le cap historique de ses 65 ans d'existence. L'institution, d'abord baptisée Université de Madagascar lors de sa fondation, a ensuite été restructurée pour devenir l'Université d'Antananarivo telle qu'on la connaît aujourd'hui.

« 65 ans après sa création, l'Université d'Antananarivo conserve sa place de leader. Elle a formé de nombreuses figures illustres de notre Nation et continue d'en instruire beaucoup d'autres pour les soixante-cinq prochaines années. Au-delà des innombrables travaux de recherche scientifique qui y sont menés, la véritable fierté de notre institution réside dans les éminentes personnalités et les dirigeants politiques qui ont été façonnés ici.

Ce sont eux nos plus beaux accomplissements », a déclaré Nantenaina Rabetokontany, vice-présidente de l'Université d'Antananarivo, en charge de la Recherche, des Partenariats et des Relations internationales, vendredi.

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L'Université d'Antananarivo est structurée autour de huit grands établissements. Pour l'année universitaire 2025-2026, elle compte 36 000 étudiants. La faculté d'Économie, de Gestion et de Sociologie enregistre le plus grand effectif. L'université célébrera son jubilé à travers une série de manifestations. Les festivités s'ouvriront officiellement le 15 juin et se poursuivront tout au long du mois avec un grand carnaval le 17 juin et un déjeuner dansant le 18 juin.

Des jeux corporatifs internes se tiendront les 19, 20 et 21 juin, lors desquels l'université invite les entreprises et les ministères à participer.