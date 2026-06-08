Madagascar: Mines - Ambatovy reprend ses activités

Après le passage du cyclone Gezani en février, qui avait mis à l'arrêt les opérations sur ses sites, la firme Ambatovy a confirmé la reprise de ses activités. Depuis près d'une semaine, la société a relancé sa production de nickel et de cobalt sur le site de Toamasina, après avoir subi de lourds dégâts sur son complexe industriel. Dans un communiqué, l'entreprise explique que les opérations se déroulent sous haute sécurité et que les techniciens se sont relayés pour remettre en état les infrastructures endommagées et relancer la production de ces minerais. Cette reprise s'avère essentielle pour les communautés locales, dont l'économie dépend étroitement des activités de la firme.

Le complexe d'Ambatovy a été durement frappé par Gezani. L'entreprise avait indiqué en février que l'usine de Toamasina avait subi d'importants dégâts, évoquant des « dommages significatifs », et lançant des inspections techniques détaillées pour en mesurer l'ampleur. Des employés de la firme figuraient également parmi les sinistrés. La société avait alors précisé que la sécurité des travailleurs, des sous-traitants et des communautés voisines était sa priorité.

Après plusieurs mois d'incertitude, Ambatovy amorce sa remontée. Son principal produit est la briquette de nickel. En 2025, la société a produit environ 30 000 tonnes. Selon le plan de production annoncé précédemment par l'entreprise, les prévisions pour le premier semestre 2026, qui devaient se situer entre 17 000 et 18 000 tonnes, ont dû être révisées.