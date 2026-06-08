Madagascar: Écologie - L'EPP Ambodifasina devient vitrine de l'environnement

Une école publique va se transformer en modèle de transition écologique. L'école primaire publique (EPP) Ambodifasina va devenir une vitrine verte et une référence en matière de protection de l'environnement.

Pour concrétiser cette vision, une synergie exemplaire s'est mise en place. Les autorités, les dirigeants de l'établissement, les parents, les élèves et les opérateurs économiques locaux avancent main dans la main. Au coeur de cette démarche, l'entreprise Samcrete, actuellement à l'oeuvre sur le chantier stratégique de la voie rapide Antananarivo-Toamasina, s'impose comme un allié de poids.

Sous la bannière de sa responsabilité sociétale des entreprises (RSE), le constructeur a déployé d'importants aménagements au sein de l'EPP. L'école a été dotée d'une clôture de protection, de nouveaux blocs sanitaires et d'un espace de gestion des déchets. Plus innovant encore, un jardin pédagogique a été aménagé pour initier les écoliers, dès leur plus jeune âge, aux pratiques de l'agriculture et du maraîchage.

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« La croissance économique ne peut se faire au détriment de la nature », selon cette entreprise, qui a effectué d'autres actions sociales dans les communes traversées par la voie rapide, samedi. Cette entreprise de construction égyptienne a également rénové un pont dans la commune d'Ambohimanga Rova.

Des milliers de personnes empruntent ce pont pour acheminer leurs produits agricoles, s'approvisionner en eau, conduire les enfants à l'école ou se rendre au travail. Lors de la saison des pluies, la montée des eaux obligeait les usagers à traverser l'eau à pied ou à faire de longs détours, en raison de l'usure du pont. Ces travaux de rénovation ont été réalisés pour résoudre ce problème.

Au-delà de la construction de la voie rapide, la mission de Samcrete intègre un volet d'accompagnement social pour les populations des communes traversées par le projet.