Madagascar: Éducation - Le calendrier scolaire s'allonge

Plus de cours, moins de repos. L'année scolaire 2026-2027 s'annonce intense. Elle maximise le temps d'apprentissage. Selon le calendrier scolaire publié par le ministère de l'Éducation nationale la semaine dernière, les élèves totaliseront 9 mois et 23 jours de classe, pour 39 jours de pause au total. Ce volume de congés intègre les vacances traditionnelles de la Toussaint, de Noël et du Nouvel An, ainsi que de Pâques. D'autres jours fériés de l'année 2027, dont la commémoration des Martyrs, le 29 mars, la fête du Travail, le 1er mai, et l'Ascension, le 6 mai, sont déjà comptabilisés dans ces temps de pause.

Ces pauses se distinguent également par le raccourcissement des vacances de Noël, qui sont ramenées à seulement onze jours, contre seize jours lors des précédentes années scolaires.

Les deux dernières années scolaires affichaient un tout autre rythme. L'année scolaire 2024-2025 comptait 9 mois et onze jours de classe pour 50 jours de pause. Celle de 2025-2026, quant à elle, s'était déjà allongée à 9 mois et 17 jours d'école, et les congés ont été réduits à 37 jours.

7 septembre

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Face aux crises politiques, climatiques et sanitaires qui perturbent l'école presque chaque année, prolonger le calendrier scolaire permet d'anticiper les risques de longues suspensions de cours et de préserver le niveau des élèves. Avec ces événements, le niveau des élèves a de plus en plus diminué.

Après les grandes vacances, les élèves reprendront le chemin de l'école le lundi 7 septembre 2026 pour une année scolaire rythmée par cinq périodes. La première s'étendra du 7 septembre au 30 octobre 2026, tandis que la deuxième débutera le 9 novembre pour s'achever le 23 décembre 2026, à la veille du réveillon de Noël. Dès le 4 janvier 2027, les élèves retrouveront les bancs de la classe pour une troisième période qui durera jusqu'au 26 février.

La quatrième période se déroulera du 1er mars au 30 avril 2027, avant de laisser place à l'ultime ligne droite de l'année, fixée du 10 mai au 30 juin 2027.

L'année scolaire qui vient va évoluer avec l'introduction d'une quatrième pause pédagogique, alors que le calendrier précédent n'en comptait que trois. Les coupures traditionnelles de la Toussaint, du 31 octobre au 8 novembre 2026, de Noël, du 24 décembre 2026 au 3 janvier 2027, et de Pâques, du 25 mars au 4 avril 2027, seront complétées par une suspension des cours du 1er au 9 mai 2027. L'année prendra fin avec le coup d'envoi des grandes vacances le 1er juillet 2027.

Le calendrier des examens officiels, par ailleurs, reste autour des mêmes dates que les années précédentes. L'examen du CEPE aura lieu le 15 juin 2027 et le BEPC, les 5, 6, 7 et 8 juillet 2027.