Madagascar: Circulation - L'arrêt devant la station-service d'Ambodivona supprimé

Réorganisation. L'arrêt de bus d'Ambodivona a été déplacé afin d'améliorer la circulation des personnes et des véhicules. Cette initiative de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) vise à renforcer l'ordre et la sécurité dans ce secteur particulièrement fréquenté.

« Il n'y a désormais plus d'arrêt devant la station-service », indique la CUA dans un communiqué publié hier. Les autorités invitent ainsi les usagers à respecter cette nouvelle organisation ainsi que les dispositions déjà mises en place pour assurer une meilleure fluidité de la circulation. Selon un usager de la route, le nouvel arrêt de bus est situé à environ 150 mètres de l'ancien emplacement.

Parallèlement à cette réorganisation, une descente sur le terrain a été effectuée par la Direction des Transports et de la Mobilité urbaine (DTMU), la Direction de l'Aménagement urbain (DAU) et les équipes de la Direction des Marchés (DM). Cette intervention a donné lieu à des opérations de nettoyage et d'assainissement à Ambodivona.

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Les travaux ont notamment consisté au nettoyage des accotements et des abords de la route, à l'enlèvement des obstacles entravant la circulation ainsi qu'à l'amélioration de la mobilité des piétons et des véhicules.

À travers ces actions, la Commune entend poursuivre ses efforts pour rendre la circulation plus fluide et améliorer le cadre de vie des usagers.