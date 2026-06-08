Madagascar: Basketball 3X3 - World cup - Les Ankoay finissent onzième

Les Ankoay masculins ont marqué les esprits en faisant tomber des géants du circuit mondial. À l'issue de la Coupe du monde, ils finissent onzièmes et rêvent des JO 2028.

Les Ankoay masculins ont marqué les esprits en faisant tomber des géants du circuit mondial. À l'issue de la Coupe du monde, ils finissent onzièmes et rêvent des JO 2028.

Partie de la vingtième place parmi les équipes engagées, la sélection masculine malgache de basketball 3x3 a finalement terminé à une remarquable onzième place mondiale. Un résultat qui dépasse largement les attentes et qui confirme la progression constante des Ankoay sur la scène internationale durant la Coupe du monde de Pologne.

Classée 11e sur 20 nations engagées à la Coupe du monde 3x3 en Pologne, Madagascar a signé la meilleure performance de son histoire dans cette compétition. Les Ankoay visent désormais une qualification aux JO 2028 de Los Angeles.

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Au moment où nous mettons sous presse, la finale n'était pas encore disputée. Mais le dernier carré opposait la Lettonie à la Serbie et la France à l'Allemagne. Pour Madagascar, l'aventure s'est arrêtée au stade du Play-In après une courte défaite contre la France sur le score de 10 à 16. Mais le parcours malgache aura pourtant été l'un des plus marquants du tournoi.

Les hommes de Jean de Dieu Randrianarivelo, coach des Ankoay, avaient mal débuté leur campagne avec deux revers lors de la première journée. Beaucoup les voyaient déjà éliminés. Mais les Ankoay ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser la situation dès le lendemain.

Le succès face à l'Espagne, championne du monde 2025, et l'Australie restera comme l'un des plus grands exploits du basketball malgache.

Cette victoire a ouvert la voie au Play-In et permis à Madagascar de se hisser parmi les équipes les plus performantes de la compétition.

Hommage du public polonais

Au classement final, Madagascar termine à la 11e place, devant la Belgique, le Brésil, l'Espagne, la Mongolie, Porto Rico, la Chine, la Pologne, l'Australie et le Japon. Les Ankoay ont gagné le coeur du public polonais. Lors du match couperet contre la France, les tribunes ont scandé à plusieurs reprises « Madagascar, Madagascar, Madagascar », en hommage à la combativité et au spectacle offerts par les joueurs malgaches.

« Nous sommes très surpris de la réaction des supporters polonais qui nous ont soutenus durant ce match très difficile contre la France. Je tiens à les remercier », a déclaré le capitaine Anthony Rasolomanana.

Revenant sur la rencontre face aux Français, il a reconnu un début de match compliqué. « Nous avons tardé à entrer dans le match et nos tirs à longue distance n'ont pas donné le résultat escompté. Les Français ont réalisé une défense remarquable. Avec ce que nous avons montré en Pologne, nous pouvons dire que nous avons bien évolué. Notre point faible reste le gabarit, car la taille compte énormément en basketball 3x3. »

Avec cinq matchs disputés, deux victoires, trois défaites et 80 points inscrits, soit une moyenne de 16 points par rencontre, Madagascar n'a pas atteint les quarts de finale, mais a gagné bien davantage : la reconnaissance du monde du basketball 3x3.