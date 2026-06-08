Madagascar: Dixieme journée - Top 12 - Le CEA déroule face à l'UASC

Le Club Étoile d'Andranomanalina a signé une large victoire face à l'UAS Cheminot (69-33) lors de la dixième journée du Top 12, jouée dimanche au match de 13 heures sur le stade Makis d'Andohatapenaka. Une prestation offensive de haut niveau qui permet au CEA de conforter sa place de dauphin derrière le Cosfa.

Le CEA n'a laissé aucune chance à l'UAS Cheminot. Dès le coup d'envoi, les joueurs du CEA ont affiché leurs intentions en s'installant dans le camp adverse. Cette domination territoriale a rapidement porté ses fruits avec un premier essai inscrit dès la 4e minute. Un deuxième essai à la 10e minute permettait déjà aux hommes d'Andranomanalina de prendre le large (12-0).

L'UASC a tenté de réagir avec un premier essai à la 12e minute, mais le CEA a poursuivi son récital. Quatre nouveaux essais inscrits aux 23e, 26e, 30e et 32e minutes ont permis aux joueurs d'Andranomanalina de rejoindre les vestiaires avec une avance confortable de 40 à 5.

Au retour des vestiaires, les Cheminots ont montré davantage d'ambitions en marquant rapidement un essai. Mais le CEA a immédiatement repris le contrôle de la rencontre. Les essais se sont enchaînés aux 46e, 50e et 52e minutes, portant le score à 57-12.

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Malgré plusieurs réactions offensives de l'UASC, auteur de cinq essais au total, les joueurs d'Andranomanalina sont restés irrésistibles. Jean-Yves s'est particulièrement distingué en signant un doublé, contribuant largement au succès de son équipe. Un carton jaune infligé au numéro 13 de l'UASC à la 70e minute a encore compliqué la tâche des Cheminots.

Le score final de 69 à 33 illustre la supériorité du CEA dans cette rencontre. Avec ce succès éclatant, le club d'Andranomanalina consolide sa deuxième place au classement provisoire du Top 12 et poursuit sa pression sur le leader, le Cosfa.