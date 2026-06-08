Madagascar: Rugby à XV - Top 12 - Le Cosfa écrase 3FB

Le Cosfa poursuit son sans-faute dans le championnat de Madagascar de première division masculine, appelé aussi XXL Energy Top 12. Opposés à 3FB lors de la dixième journée jouée dimanche, les militaires ont livré une démonstration de force en s'imposant largement sur le score de 62 à 6 au stade Makis d'Andohatapenaka.

Devant un public peu nombreux, les hommes de Noé Mboazafy Rakotoarivelo ont rapidement pris les commandes de la rencontre. Après une première mêlée remportée par les militaires, la pression exercée dans le camp adverse a fini par payer avec un premier essai inscrit dès la 6e minute pour mener 5 à 0. Six minutes plus tard, un deuxième essai transformé permettait au Cosfa de creuser l'écart à 12-0.

Malgré une baisse de rythme au milieu de la première période, les militaires ont conservé la maîtrise territoriale. Campés dans les 25 mètres de 3FB, ils ont multiplié les offensives avant de trouver une nouvelle fois la faille à la 35e minute. Hery Ralaimidona a ensuite aggravé la marque juste avant la pause avec un essai transformé à la 39e minute. À la mi-temps, le Cosfa menait déjà confortablement 24 à 0.

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Dès la reprise, les militaires ont poursuivi leur marche en avant. Quelques instants après le coup d'envoi de la seconde période, ils ont de nouveau franchi la ligne d'en-but adverse pour porter le score à 29-0. Même réduits à quatorze après le carton jaune infligé à leur numéro 7, les leaders du championnat ont continué d'imposer leur domination, avec un nouvel essai inscrit à la 48e minute.

Puissance collective des militaires

Papa Kely, l'ouvreur du Cosfa, s'est particulièrement illustré en inscrivant deux essais, aux 50e et 70e minutes. Entre-temps, un carton jaune infligé au numéro 6 de 3FB a conduit à un essai de pénalité accordé au Cosfa à la 64e minute. Menés 50 à 0, les joueurs de 3FB ont toutefois sauvé l'honneur grâce à deux pénalités converties aux 65e et 68e minutes pour revenir à 50-6.

Cette réaction est restée insuffisante face à la puissance collective des militaires. Papa Kely a signé son doublé avant que Faniry ne clôture la marque à la 76e minute. Le tableau d'affichage indiquait finalement 62 à 6 au coup de sifflet final. Grâce à ce dixième succès en autant de sorties, le Cosfa consolide sa première place.

« Nous prenons chaque match au sérieux sans sous-estimer aucun adversaire. Notre objectif est d'enchaîner les victoires et mes joueurs ont montré un beau jeu. Mais l'objectif final est de remporter le titre national en fin de saison », a souligné le coach militaire Noé Mboazafy Rakotoarivelo.

Du côté de 3FB, le constat était sans appel. « Les militaires sont supérieurs sur tous les plans », a reconnu l'entraîneur José Rakotoarison après cette lourde défaite face au leader incontesté du Top 12.