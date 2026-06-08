Afrique: Football Féminin - Qualifications JO - Les Barea tenues en échec

Pas de vainqueur. Les Barea Ladies ont été tenues en échec par les Étoiles brillantes du Soudan du Sud, samedi, sur la pelouse du Stade national de Juba, presque vide. La rencontre comptait pour le match aller du premier tour des qualifications de la zone Afrique aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Les protégées du sélectionneur Auguste Raux ont tenté d'imposer leur jeu dès l'entame de la rencontre. L'attaquante du club champion national Disciples FC, Solomampionona Sylvia Razananivo Mamonjy, a ouvert le score à la 19e minute d'un puissant tir du pied gauche à l'entrée de la surface.

Les deux équipes se sont ensuite montrées peu dangereuses jusqu'à la pause. Les occasions franches se sont faites rares, faute d'efficacité dans l'animation offensive. Le score est resté de 1-0 en faveur de la sélection malgache à la mi-temps.

L'équipe hôte a remonté la pente au retour des vestiaires et a nettement dominé la seconde mi-temps. Joan Adong s'est offert le but de l'égalisation (1-1), sur un coup franc sur le côté droit, frappé du pied gauche et placé dans la lucarne du deuxième poteau de la gardienne de but de l'Ascuf, Anastasie Soanarivo (55e). Les Bright Stars ont nettement maîtrisé la situation durant les vingt dernières minutes. Les Barea Ladies ont enregistré de nombreuses pertes de balle et les défenseures ont commis plusieurs fautes.

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Impuissantes

La même buteuse, Joan, apparemment spécialiste des ballons arrêtés, a failli doubler la mise en transformant deux coups francs sur le flanc gauche. Le premier a percuté la barre transversale (72e), tandis que le second, placé au premier poteau, a été capté par Anastasie (76e). Dans le money time, les Barea ont encore eu quelques occasions, entre autres la tentative de la milieu de terrain de l'Ascuf, Julie Soloniaina Razanarisoa, qui a frôlé la barre transversale, et les coups francs tirés par la capitaine, Fitiavana Sitrakiniaina Ramanantsoa, milieu de Disciples FC, dont l'un s'est envolé au-dessus de la cage et l'autre a été repoussé par la portière sud-soudanaise au deuxième poteau. Les deux équipes se sont ainsi séparées sur le score de un partout.

« Nos failles résidaient dans la conservation de balle et le manque de confiance. Les filles ne supportaient également pas la chaleur. Il ne faut pas non plus sous-estimer l'équipe adverse qui aligne des expatriées », a confié le coach assistant Naval Joachim.

Faute de terrain homologué, Madagascar abritera le match retour du premier tour qualificatif aux JO de Los Angeles sur le même terrain du Stade national de Juba le mardi 9 juin. Les Barea Ladies sont obligées de décrocher la victoire pour pouvoir poursuivre cette aventure dans la quête de la qualification olympique. En cas de victoire, Madagascar affrontera l'Afrique du Sud au second tour début octobre. Trente-cinq sélections disputent les qualifications qui se jouent en cinq tours aller-retour et en élimination directe. Seules les deux finalistes obtiennent les deux tickets pour le continent africain.