Madagascar: Omnisports - La BNI surclasse la BOA

Coup d'envoi d'une saison très chargée. Les directeurs et agents des banques et microfinances disputent chaque année des tournois multisports. Comme lors de la précédente saison, quinze sociétés sont engagées dans les vingt et une disciplines de compétition pour la saison 2026 qui s'étalera jusqu'en décembre.

La cérémonie officielle d'ouverture de la saison, marquée par une compétition d'athlétisme, s'est déroulée samedi au stade d'Alarobia, avec la participation de deux cent quatre concurrents. La BNI Madagascar a devancé de justesse la Bank of Africa, sacrée meilleure banque en 2025.

La BNI a engrangé vingt et une médailles, dont neuf en or, sept en argent et cinq en bronze, tandis que la Bank of Africa a remporté neuf médailles d'or, trois d'argent et deux de bronze. La Caisse d'épargne de Madagascar complète le podium avec quatre médailles d'or, deux d'argent et quatre de bronze.

Des courses de vitesse, de demi-fond et des relais ont été au programme. Les directeurs ont également été de la partie afin d'encourager les employés. « L'objectif est la pratique régulière du sport pour le bien-être des agents afin d'améliorer leur santé et leur productivité », a souligné le président de l'Association sportive des banques, Herinirina Jocelyn Rasolofo.

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Les compétitions des autres disciplines vont s'étaler toute l'année. En sports collectifs, il y a le foot à 11 et celui à 7, le basket 5x5 et 3x3, le volleyball mixte et le rugby à 7. En disciplines individuelles, on peut citer l'athlétisme, le tennis, le tennis de table, la natation, la pétanque, le trekking, la danse et le billard. Il y a aussi les sports cérébraux comme les échecs, la belote, le fanorona, les dominos et les jeux vidéo e-sport en foot et basket.