Bénin: La Chine au coeur des grands chantiers de Cotonou et des routes du Nord

Du port de Cotonou aux routes qui traversent le nord du pays, la présence chinoise est de plus en plus visible au Bénin. Avec l'arrivée au pouvoir du nouveau président Romuald Wadagni, Pékin devrait continuer à jouer un rôle central dans les ambitions économiques de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

À Cotonou, les chantiers se multiplient. Extension du port, nouvelles routes, corridors logistiques : le Bénin poursuit sa transformation à grande vitesse. Derrière une partie de ces projets, on retrouve des entreprises et des financements chinois.

Le nouveau président Romuald Wadagni, ancien ministre des Finances et artisan des réformes économiques de la dernière décennie, entend poursuivre cette dynamique. Son ambition : attirer davantage d'investissements, développer l'industrie locale et faire du Bénin une plateforme commerciale incontournable en Afrique de l'Ouest.

Le pays dispose d'un atout majeur : sa façade maritime. Alors que le Niger, le Mali ou le Burkina Faso n'ont pas d'accès à la mer, Cotonou espère s'imposer comme leur principale porte d'entrée vers les marchés internationaux.

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Importations de voitures chinoises et exportations de soja

Pour Pékin, le partenariat présente aussi des avantages stratégiques. La Chine y développe ses débouchés commerciaux - elle y exporte véhicules, équipements industriels et technologies -, renforce son influence dans une région en pleine recomposition et sécurise ses approvisionnements agricoles, notamment en soja, devenu l'un des principaux produits exportés vers le marché chinois.

Routes, ports, agriculture, sécurité : la coopération s'étend aujourd'hui bien au-delà des grands travaux. Une relation que les deux pays entendent renforcer dans les années à venir.