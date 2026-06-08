Cote d'Ivoire: Filière expertise comptable - Les rouages de la profession expliqués aux étudiants

Étudiants, enseignants, experts-comptables et responsables institutionnels des métiers du chiffre se sont retrouvés jeudi dernier à la bibliothèque de l'Ufr-Seg de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. La rencontre, placée sous le thème : « L'expertise comptable dans l'espace Uemoa : formation, employabilité et perspectives professionnelles », a été marquée par l'intervention de Pascal Zérégbé Déto, expert-comptable Uemoa et directeur exécutif adjoint de la Fédération ivoirienne de football (Fif).

Il a d'abord présenté les trois grands modèles de formation en expertise comptable qui co-existent aujourd'hui en Afrique : le cursus anglophone inspiré des standards britanniques, le système français sanctionné par le Diplôme d'expertise comptable (Dec) et le système de l'Uemoa qui conduit aux diplômes Decogef et Descogef.

« Face à cette diversité de diplômes, il est important de rappeler que les titulaires des diplômes de l'Uemoa disposent d'une formation de qualité leur permettant d'exercer les mêmes missions que les détenteurs d'autres qualifications internationales », a-t-il précisé.

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Il a mis en avant les atouts du Diplôme d'études de comptabilité et de gestion financière (Decogef), premier diplôme (Bac+3/Licence) du cursus unifié d'expertise comptable de l'Uemoa. Selon Pascal Déto, ce diplôme est l'un des plus complets en raison de son adaptation au droit Ohada.

« La particularité du Decogef réside dans son ancrage direct dans le droit et l'environnement économique de l'espace Ohada. Les autres diplômes sont souvent élaborés à partir d'autres systèmes juridiques et nécessitent ensuite une adaptation à notre contexte », a-t-il expliqué face aux étudiants, qu'il a exhortés à faire preuve de rigueur, de persévérance et d'ouverture relationnelle.

C'est pourquoi il a insisté sur l'importance du réseautage et de la solidarité professionnelle. Pascal Déto a rappelé que près de 946 diplômés du Decogef et du Descogef (Diplôme d'études supérieures en comptabilité et gestion financière, diplôme de second cycle de l'expertise comptable) ont été répertoriés sur la plateforme de l'Uemoa, dont 115 membres en Côte d'Ivoire au sein de l'Association des comptables et experts-comptables stagiaires de l'Uemoa.

Cette rencontre a permis aux auditeurs du cursus Decofi (Diplôme d'expertise comptable et financière) de mieux appréhender les réalités du métier et les opportunités qu'offre la filière. Elle traduit également l'engagement de professionnels tels que Pascal Zérégbé Déto à accompagner et à encadrer la nouvelle génération d'experts-comptables dans son parcours académique et professionnel.