Ile Maurice: La fatigue au volant - Un danger silencieux sur nos routes

8 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Kavina Ramasawmy

La fatigue au volant constitue un risque majeur pour tous les usagers de la route. Souvent sous-estimée, elle peut toucher aussi bien les conducteurs expérimentés que les jeunes titulaires d'un permis récemment obtenu.

Entre le travail, les études, les responsabilités familiales et les déplacements quotidiens, nombreux sont ceux qui prennent le volant alors que leur niveau de vigilance est déjà réduit. Pourtant, quelques secondes d'inattention suffisent pour provoquer un accident aux conséquences parfois dramatiques.

Bâillements fréquents, paupières lourdes, difficultés de concentration ou encore pertes de mémoire sur les derniers kilomètres parcourus sont autant de signes qui doivent alerter.

Dans cette édition, nous mettons l'accent sur l'importance de reconnaître les effets de la fatigue et d'adopter les bons réflexes avant de prendre la route. Un conducteur reposé est un conducteur plus attentif, plus réactif et surtout, plus en sécurité.

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