Ile Maurice: Guru Dakshina, un rêve devenu réalité pour Krishnaduth Ramrooch

Le lancement officiel de Guru Dakshina, long métrage en bhojpuri réalisé par Krishnaduth Ramrooch, plus connu sous le nom d'Ashok, à Montagne-Blanche, a eu lieu le 29 mai 2026 au MCiné de Flacq. D'une durée de deux heures, Guru Dakshina est un film familial destiné à tous les âges. Sans violence, il véhicule plusieurs valeurs humaines et leçons de vie. Le film est soustitré en anglais afin de permettre à un public plus large de mieux comprendre l'histoire. Pas moins de 40 artistes ont participé à cette production, mettant en avant le talent et la richesse du cinéma en langue bhojpuri.

Très ému lors de la soirée de lancement, Krishnaduth Ramrooch a déclaré : «Mo santi mwa bien proud, mo rev inn realize. Dan lavi bizin ena enn goal, bizin swiv li». Le réalisateur a annoncé que le film sera accessible au grand public dans les deux semaines suivant le lancement.

Parmi les personnalités présentes figurait la présidente de la Bhojpuri Speaking Union, Varsharanee Bissessur-Doolooa. Cette dernière a salué cette initiative en déclarant: «Se enn gran plezir pou vinn asiste sa film an bhojpuri, sirtou avek bann artis morisien. Mo espere ki lavantir pa aret la».

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Derrière ce projet se trouve une passion de longue date. Depuis son enfance, Krishnaduth Ramrooch nourrit un amour profond pour la photographie et la vidéographie. Après avoir réalisé plusieurs documentaires et courts métrages, il concrétise son rêve avec son tout premier long métrage. L'idée de Guru Dakshina est née après sa victoire à un concours de story telling en 2016, organisé par la Senior Citizens Federation. Inspiré par cette reconnaissance, il décide de transformer cette histoire en scénario de film.

Malgré plusieurs difficultés financières et l'absence de soutien pour son projet, le réalisateur choisit de poursuivre l'aventure grâce à ses propres économies provenant de sa retraite. Le tournage débute en septembre 2022 avant de s'achever en mars 2026. Pour la post-production, il a pu compter sur le soutien de son neveu, Kavi Bundhoo. La musique du film a été composée par Anil Nallan Chakravarthy, musicien d'origine indienne installé à Maurice depuis plusieurs années et reconnu pour ses nombreuses collaborations artistiques.

À travers Guru Dakshina, Krishnaduth Ramrooch souhaite avant tout transmettre un message d'espoir, de persévérance et encourager le public à soutenir davantage les artistes et productions locales.

Anuradha Aujgobee, Asha Soobhujhun, Yamrita Soobhujhun et Yashita Soobhujhun.

Raj Dahoo, Anil Nallan Chakravarthy, musicien, Shashi Jugoo et Adit Parsand Soomara.

Meenaksee Soomarooa, Harshini Soomarooa, Keshwantee Soomarooa, Jhashveer Soomarooa et Premkush Soomarooa.

Krishnaduth Ramrooch et sa famille.