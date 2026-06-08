Ile Maurice: Une détenue agresse violemment une gardienne

8 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une intervention de routine au sein de la prison de Beau-Bassin a tourné à l'agression samedi matin, vers 9 h 40. Une gardienne de prison de 22 ans a été blessée alors qu'elle escortait une détenue vers les installations pénitentiaires.

La jeune agente, chargée d'escorter une détenue âgée de 33 ans, la ramenait du service de bien-être de l'établissement lorsque cette dernière a indiqué qu'elle ne se sentait pas bien et a demandé à être examinée par un médecin.

La garde chiourme l'a alors accompagnée jusqu'au complexe médical de la prison afin qu'elle puisse recevoir les soins nécessaires. Toutefois, au service médical, la situation a rapidement dégénéré. La détenue serait soudainement devenue agressive et hors de contrôle.

Selon la victime, la prisonnière lui aurait tiré les cheveux avant de la mordre à la main droite. Elle l'aurait également griffée et lui aurait asséné un coup de genou à l'abdomen. Elle a été examinée par un médecin avant d'être référée vers un établissement hospitalier pour des soins supplémentaires. Un certificat médical lui a été émis.

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Une enquête a été initiée afin d'établir les circonstances exactes de cette agression et de déterminer les suites à donner.

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