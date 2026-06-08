Ile Maurice: La sir Anerood Jugnauth Government School s'engage pour un avenir plus vert

À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin, la sir Anerood Jugnauth Government School, située à Rivière-du-Rempart, a organisé une série d'activités visant à sensibiliser les élèves à la protection de l'environnement.

La journée a débuté par une campagne de nettoyage impliquant les élèves de l'école. Les élèves des Grades 1 à 5 ont nettoyé la cour de l'établissement alors que ceux du Primary School Achievement Certificate ont participé à une opération de nettoyage dans les environs de l'école, avec l'assistance de deux policiers. Les participants ont également découvert une exposition d'oeuvres artistiques et créatives réalisées en collaboration avec Pollution Free Environment. Les meilleures réalisations ont été récompensées lors d'une remise de prix.

L'un des moments forts de la journée a été la création d'un jardin endémique au sein de l'école. Après le mot de bienvenue du recteur, Veeranah Appadu, plusieurs invités de marque, dont le député de la circonscription n° 7, Sandeep Prayag, et des représentants du Radisson Blu Azuri Resort & Spa, ont participé à la plantation d'espèces endémiques mauriciennes.

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La cérémonie a également été marquée par la remise d'un équipement à haute pression offert à l'école par le président de la Parent Teacher Association, Khoushaal Dusoruth. Les discours des invités ont souligné l'importance de la préservation de l'environnement et du développement durable.

Cette célébration a permis aux élèves de mieux comprendre leur rôle dans la protection de la nature tout en renforçant leur sens des responsabilités citoyennes autour de la devise : «Travaillons ensemble pour un environnement plus propre, plus vert et plus sain.» La journée s'est terminée par un moment de convivialité autour d'un rafraîchissement.