Ile Maurice: Un détenu menotté s'évade et est rattrapé après 800 m de course

Une tentative d'évasion peu commune a mobilisé plusieurs policiers hier matin aux abords de l'hôpital Brown Sequard, à Beau-Bassin. Un détenu de 28 ans, escorté pour des soins médicaux et sa prise quotidienne de méthadone, a profité d'un moment d'inattention pour prendre la fuite alors qu'il était toujours menotté.

Les faits se sont produits vers 9 h 55. Le détenu, actuellement en cellule au poste de police de Camp-Levieux dans le cadre d'une affaire de vol par escalade, avait été conduit à l'hôpital par une équipe policière après s'être plaint de problèmes de santé. Cette sortie devait également lui permettre de recevoir sa dose quotidienne de méthadone.

Après avoir reçu son traitement, les policiers l'escortaient vers leur véhicule stationné devant l'établissement hospitalier lorsqu'il a soudainement pris la fuite. Malgré les menottes qu'il portait aux poignets, l'homme s'est mis à courir en direction de l'arrière de l'hôpital. Les policiers se sont immédiatement lancés à sa poursuite et ont parcouru près de 800 mètres avant de parvenir à le rattraper dans l'arrière-cour du complexe hospitalier. Selon les informations recueillies, le fugitif aurait opposé une certaine résistance lors de son interpellation, mais les forces de l'ordre ont finalement réussi à le maîtriser.

L'homme n'a subi aucune blessure au cours de l'incident. Après son arrestation, il a été reconduit au poste de police de Camp-Levieux où il demeure en détention. Les policiers ont également indiqué qu'il ne portait aucune trace de violence.

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Le détenu avait été arrêté quelques jours plus tôt. Une habitante de Roches-Brunes de la localité avait signalé le vol d'une pompe à eau noire ainsi que d'un projecteur blanc installés dans sa cour après que des individus se furent introduits sur sa propriété en escaladant le mur d'enceinte. Le préjudice avait été estimé à environ Rs 6 200.