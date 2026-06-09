Cote d'Ivoire: Réforme électorale - Simone Gbagbo propose le Haut conseil électoral

La présidente du Mouvement des générations capables (Mgc), Simone Ehivet Gbagbo, a présenté le lundi 8 juin 2026, à Abidjan, une proposition de loi organique portant création d'un nouvel organe chargé des élections en Côte d'Ivoire.

Cette initiative a été dévoilée au cours d'une conférence de presse réunissant partis politiques, acteurs de la société civile et professionnels des médias. Selon l'ancienne Première dame, cette réforme entend répondre à une préoccupation persistante du paysage politique ivoirien : la confiance dans le système électoral.

Au coeur de la proposition figure la création du Haut conseil électoral (Hce), présenté comme une rupture institutionnelle majeure. Pour Simone Gbagbo, cette nouvelle structure serait totalement affranchie de toute représentation gouvernementale ou partisane. Son fonctionnement reposerait sur des personnalités issues des « forces morales et sociales de la nation », avec un système de sélection basé sur des appels publics à candidatures, des enquêtes de moralité, des auditions publiques télévisées et un contrôle parlementaire. « Pour la première fois, les arbitres ne seraient plus choisis parmi les compétiteurs », a-t-elle affirmé.

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L'objectif affiché est de garantir une administration électorale indépendante, stable et crédible, capable de transcender les alternances politiques et les rapports de force partisans. Le futur Haut conseil électoral disposerait également d'une autonomie budgétaire garantie, afin de le prémunir contre toute influence administrative ou politique.

Pour Simone Gbagbo, cette indépendance institutionnelle constitue une condition essentielle à l'acceptation des résultats électoraux et à la consolidation de la paix sociale. « Nous voulons construire une institution suffisamment crédible pour que chaque candidat accepte les règles du jeu avant le scrutin et que chaque citoyen ait confiance dans son vote », a-t-elle expliqué.

Bien qu'initiée par un groupe de partis politiques et d'organisations de la société civile, cette proposition est présentée comme une contribution ouverte au débat démocratique. La présidente du Mgc a lancé un appel au pouvoir, aux partis d'opposition, aux autorités religieuses et traditionnelles ainsi qu'à la société civile afin d'examiner, critiquer et enrichir le projet.

« Examinons ensemble cette proposition. Critiquons-la. Améliorons-la. Mais ne laissons pas passer l'occasion historique qui s'offre aujourd'hui à notre pays... Le Haut conseil électoral est la réponse que nous proposons à cette exigence. Nous la soumettons humblement à la nation », a plaidé Simone Gbagbo.