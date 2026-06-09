Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 08 juin 2026

revue de presse

L'Afrique du Sud lance officiellement la production du Lénacapavir contre le VIH / SIDA

Un médicament injectable de prévention du VIH, à prendre deux fois par an, est arrivé en Afrique du Sud.

Le déploiement du médicament, le lénacapavir, est en cours dans le pays qui en a le plus besoin, environ un an et demi après que les coupes dans l’aide américaine ont touché certains de ses programmes de lutte contre le VIH.

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Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré à la foule rassemblée pour son lancement au stade Lilian-Ngoyi de Secunda, dans la province du Mpumalanga, que l’introduction du lénacapavir marquait un tournant dans la lutte de l’Afrique du Sud contre le VIH. [Source Africanews]

Dakar sollicite Abidjan pour porter Diop à la tête de la CEDEAO

Le vice-président de la République de Côte d’Ivoire, Tiémoko Meyliet Koné, s’est entretenu, ce lundi 08 juin 2026, au Palais de la présidence, à Abidjan, avec le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheick Niang, accompagné du général Biram Diop, ancien ministre des Forces armées du Sénégal.

Le chef de la diplomatie sénégalaise, Cheick Niang, était porteur d’un message écrit du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, destiné à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara.

A l’issue de l’entretien, Cheick Niang a indiqué être venu annoncer au chef de l’État ivoirien, de façon formelle, la candidature du Sénégal, en la personne du général Biram Diop, au poste de président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). [Source Apanews]

Visas américains : Washington redessine la mobilité africaine et durcit les frontières du XXIe siècle

Entre sécurité, compétition géopolitique et souveraineté migratoire, la réduction des services consulaires américains en Afrique révèle une nouvelle hiérarchie mondiale de la circulation.

La décision américaine de réduire drastiquement le nombre d’ambassades et consulats africains habilités à traiter les demandes de visas constitue bien davantage qu’une simple réforme administrative. En centralisant les procédures dans seulement vingt plateformes consulaires pour cinquante-quatre pays africains, Washington redéfinit concrètement les conditions d’accès des Africains au territoire américain - et, plus largement, leur place dans les flux mondiaux de mobilité.

Cette évolution intervient dans un contexte international marqué par le retour des frontières, la montée des logiques sécuritaires et la compétition entre puissances pour le contrôle des mobilités humaines. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Le Lesotho veut convertir ses barrages en puissance de calcul pour l’IA

Le Lesotho s’apprête à lancer l’un des plus grands chantiers de son histoire. Porté par l’américain Convalt Energy, le projet Kobong prévoit un investissement de 6,2 milliards de dollars pour coupler hydroélectricité et traitement de données. Une stratégie ambitieuse pour ce petit royaume enclavé, qui espère ainsi s’imposer comme un maillon de l’infrastructure de l’intelligence artificielle en Afrique australe.

Jusqu’ici, le Lesotho valorisait principalement son eau à travers ses grands barrages et le Lesotho Highlands Water Project, qui approvisionne notamment l’Afrique du Sud voisine.

L’accord contraignant (binding Memorandum of Agreement) signé ence début juin 2026 entre le gouvernement de Maseru et la société Convalt Energy marque un changement car le royaume ne veut plus seulement exporter sa ressource brute, mais la transformer sur place en électricité, puis en puissance de calcul informatique. [Source Afrik.com]

Gouvernance : La Guinée élue au ECOSOC pour le mandat 2027-2029

La Guinée rejoint le Conseil économique et social des Nations unies pour le mandat 2027-2029. L’annonce a été fait le 6 juin dernier par le ministère guinéen du Plan et de la Coopération internationale, qui a salué une avancée diplomatique majeure pour le pays sur la scène internationale.

La Guinée franchit une nouvelle étape dans son engagement au sein des institutions multilatérales. Le pays a été élu membre du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) pour le mandat 2027-2029, à l’issue d’un vote organisé au siège de l’Organisation des Nations unies à New York.

Cette élection marque une nouvelle étape dans le positionnement diplomatique du pays et renforce sa présence au sein des grandes instances internationales chargées des questions de développement durable. [Source Fineco]

Côte d’Ivoire : Simone Gbagbo propose un organe électoral sans politique, pari risqué ou rupture salutaire ?

L’opposante ivoirienne Simone Gbagbo, présidente du Mouvement des générations capables (MGC), a dévoilé lundi 8 juin 2026 un projet de loi organique créant un « Haut conseil électoral » (HCE). Ce nouvel organe se veut totalement indépendant des partis politiques, en rupture avec l’ancienne Commission électorale indépendante (CEI) dissoute récemment. L’ex-Première dame jette ainsi un pavé dans le débat sur la refonte du système électoral ivoirien, à un an de la prochaine présidentielle.

Le HCE serait composé de onze membres permanents, exclusivement issus de la société civile, des confessions religieuses, du patronat, du barreau ou des médias. Les partis politiques en sont bannis, tout comme toute personne ayant affiché une sympathie partisane.

Cinq des onze sièges sont réservés aux femmes, et le mandat des conseillers est prévu pour une durée illimitée, jusqu’à leur quatre vingt dixième anniversaire. Une commission parlementaire spéciale, paritaire, serait chargée de sélectionner les candidats sur appel public, avant validation par l’Assemblée nationale et décret de nomination du président de la République. [Source Africapresse]

Maurice: Le Premier ministre remporte une victoire judiciaire dans l'affaire des coffres-forts

À Maurice, le Premier ministre Navin Ramgoolam obtient une victoire judiciaire majeure. La Cour intermédiaire mauricienne a mis fin lundi 8 juin 2026 aux poursuites engagées contre lui dans l’affaire des coffres-forts, ouverte après sa défaite électorale de 2014.

L’affaire remonte au 7 février 2015. Quelques semaines après avoir perdu les élections générales, des enquêteurs découvrent une somme, en différentes devises, équivalente à 3,62 millions d’euros dans un coffre-fort au domicile de Navin Ramgoolam.

L'ancien Premier ministre est alors poursuivi pour 23 accusations de paiements en espèces entre 2009 et 2015, en violation de la loi anti-blanchiment d’argent. Les transactions concernées portaient sur un montant total équivalent à 1,15 million d’euros. L'affaire va traîner en justice, puis en novembre 2024, Navin Ramgoolam redevient chef du gouvernement de Maurice. [Source RFI]

Rwanda : Eugène Rwamucyo, condamné à vingt-sept ans de prison pour « complicité de génocide », revient devant la cour d’assises de Paris

Agé de 67 ans, l’ancien médecin, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité, a entièrement changé sa défense. Son procès en appel doit commencer mardi 9 juin.

En première instance, la cour d’assises de Paris n’avait émis aucun doute sur la culpabilité de l’accusé. « Quels que soient l’âge d’Eugène Rwamucyo, sa capacité à s’insérer professionnellement ou ses qualités de père de famille, l’énormité des crimes dont il est personnellement responsable et qu’il dénie, ne peut être sanctionnée que par une peine de vingt-sept années de réclusion criminelle », écrivait Jean-Marc Lavergne, président de la cour, dans sa feuille de motivation. [Source Le Monde Afrique]

Kobé-Kobé : Le pari géant du Gabon pour tourner la page du pétrole

Avec le lancement des travaux du futur port en eau profonde de Kobé-Kobé, le Gabon engage l’un des projets structurants les plus ambitieux de son histoire récente. Adossé au gisement de fer de Belinga, à une nouvelle infrastructure ferroviaire et au futur barrage hydroélectrique de Booué, ce complexe industriel et logistique incarne la volonté des autorités de bâtir une économie moins dépendante du pétrole et davantage tournée vers la transformation locale des ressources naturelles.

Longtemps tributaire des revenus pétroliers, le Gabon cherche désormais à diversifier les moteurs de sa croissance. Dans cette stratégie, le projet Kobé-Kobé apparaît comme une pièce maîtresse du nouveau modèle économique voulu par les autorités.

Plus qu’un simple port, il s’agit d’un vaste écosystème industriel destiné à connecter les ressources minières du pays aux marchés internationaux tout en maximisant les retombées locales. [Source GabonMediaTime]

Togo : Le Port autonome de Lomé face à un risque de blocage

Le syndicat des agents du Port autonome de Lomé a déposé un préavis de grève de trois jours, prévu du 25 au 27 juin 2026, pour dénoncer la non-satisfaction de ses revendications sociales. Ce mouvement, s’il est maintenu, pourrait perturber l’activité d’un port stratégique pour le Togo et plusieurs pays enclavés de la sous-région.

Le syndicat des agents du Port autonome de Lomé (PAL) a déposé un préavis de grève de trois jours, du jeudi 25 juin à 7h00 au samedi 27 juin 2026 à 23h59, en raison de la « non-satisfaction » de ses revendications sociales, selon un communiqué dont le journal togolais L’Alternative a publié le texte le 8 juin. [Source Beninwebtv]