Sénégal: 19 ans après avoir cassé sa pipe, le souvenir d'Ousmane Sembène demeure

Né le 1er janvier 1923 à Ziguinchor et décédé le 9 juin 2007 à Dakar, Ousmane Sembène demeure l'une des figures intellectuelles les plus influentes . Écrivain, cinéaste, scénariste et militant, il est largement considéré comme le « père du cinéma africain » pour avoir contribué à faire émerger une production cinématographique indépendante, engagée et ancrée dans les réalités du continent.

Issu d'un milieu modeste de pêcheurs de Casamance, Ousmane Sembène connaît très tôt les réalités du travail manuel. Après avoir exercé plusieurs métiers à Dakar, notamment comme maçon et mécanicien, il est mobilisé dans l'armée française durant la Seconde Guerre mondiale. Démobilisé, il s'installe à Marseille où il travaille comme docker et s'engage dans le syndicalisme. Cette expérience ouvrière nourrira profondément son oeuvre littéraire et cinématographique.

C'est par la littérature qu'il entre dans le monde de la création. Son premier roman, Le Docker noir (1956), s'inspire directement de sa vie en France. Il enchaîne ensuite avec plusieurs oeuvres majeures, dont Ô Pays, mon beau peuple ! (1957) et surtout Les Bouts de bois de Dieu (1960), considéré comme un classique de la littérature africaine francophone. À travers ses romans, il dénonce les injustices coloniales, les inégalités sociales et les mécanismes d'oppression qui frappent les populations africaines.

Conscient toutefois que les livres touchent un public limité dans une Afrique encore fortement marquée par l'analphabétisme, Sembène se tourne vers le cinéma au début des années 1960. Formé à Moscou, il réalise en 1963 Borom Sarret, souvent présenté comme l'un des premiers films africains postcoloniaux. Trois ans plus tard, La Noire de... (1966) lui apporte une reconnaissance internationale. Ce long-métrage, qui raconte l'histoire tragique d'une jeune Sénégalaise employée par une famille française, est considéré comme le premier grand film réalisé par un Africain subsaharien.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Amoureux du septième art

Tout au long de sa carrière, il utilise le cinéma comme un outil d'éducation populaire et de critique sociale. Avec Mandabi (1968), tourné en wolof, il rompt avec la domination du français à l'écran et affirme l'importance des langues africaines dans la création culturelle. Ses films Xala (1975), Ceddo (1977), Camp de Thiaroye (1988) ou encore Guelwaar (1993) interrogent les dérives des élites postindépendance, les rapports de pouvoir, la religion, la mémoire coloniale et les contradictions des sociétés africaines. Plusieurs de ses oeuvres ont d'ailleurs été censurées au Sénégal en raison de leur portée critique.

Parmi ses combats les plus marquants figure également la défense des droits des femmes. Son dernier grand succès, Moolaadé (2004), récompensé au Festival de Cannes, dénonce les mutilations génitales féminines et met en lumière la résistance des femmes face aux traditions oppressives.

Au-delà de son oeuvre, Ousmane Sembène a profondément influencé plusieurs générations de réalisateurs africains. Son ambition était de permettre aux Africains de raconter eux-mêmes leur histoire, loin des regards extérieurs et des représentations héritées de la colonisation. Aujourd'hui encore, son héritage continue d'inspirer le cinéma africain contemporain et les débats sur la culture, la mémoire et la justice sociale.