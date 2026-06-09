Cameroun: Martinez Zogo - Un haut fonctionnaire du FMI au coeur du dossier

Au procès de l'assassinat de Martinez Zogo, l'audience du 1er juin 2026 a placé Modeste Mopa Fadoing, ancien directeur général des Impôts aujourd'hui au FMI, au centre d'un faisceau d'indices numériques reliant guerre fiscale, secrets d'État et meurtre d'un journaliste.

Un téléphone. Des données. Et soudain, un nom que personne n'attendait.

L'audience du 1er juin 2026 au Tribunal militaire de Yaoundé devait ressembler aux précédentes : solennelle, tendue, progressive. Elle a été autre chose. Les experts judiciaires ont présenté leurs conclusions sur les relevés téléphoniques. Et un nom a surgi celui d'un homme qui n'est plus au Cameroun depuis longtemps.

Modeste Mopa Fadoing. Ancien directeur général des Impôts. Aujourd'hui en poste au Fonds Monétaire International, à Washington.

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Parti cinq jours après la découverte du corps de Martinez Zogo.

Désormais relié, selon les experts, à des échanges directs avec le chef présumé du commando qui a enlevé et assassiné le journaliste.

Ce que le tribunal de Yaoundé est en train de démêler n'est plus seulement un dossier de meurtre. C'est une carte de l'ombre du pouvoir camerounais. Et chaque audience en révèle un peu plus.

Le procès qui n'en finit pas de surprendre

Depuis son ouverture, le procès de l'assassinat de Martinez Zogo n'a cessé de déplacer ses lignes. Des suspects identifiés, des témoignages contradictoires, des silences pesants. Mais l'audience du 1er juin 2026 a franchi un cap d'une tout autre nature.

Pour la première fois, les données numériques expertises téléphoniques, géolocalisation, relevés d'appels ont mis en lumière des connexions que les déclarations des accusés n'avaient pas révélées. Et elles pointent vers un homme qui n'est pas assis dans le box.

Qui est Modeste Mopa Fadoing ?

Avant de devenir le nom central de cette audience, Modeste Mopa Fadoing était l'un des grands commis de l'État camerounais les plus influents du système fiscal. Directeur général des Impôts au moment des faits entre 2022 et janvier 2023 il gérait les dossiers fiscaux les plus sensibles du pays, avec une autorité réelle sur des milliards de francs CFA d'enjeux.

Sa trajectoire après les faits alimente les questions. Cinq jours seulement après la découverte du corps de Martinez Zogo, il quitte ses fonctions pour rejoindre le FMI à Washington. Coïncidence de calendrier administratif, plaident ses partisans. Départ organisé à dessein, répondent ses détracteurs. Le tribunal cherche à établir laquelle de ces deux lectures correspond à la réalité.

9 milliards effacés : le détonateur financier

Pour comprendre la trajectoire de cette affaire, il faut remonter à mars 2022 et à une décision fiscale d'une ampleur exceptionnelle.

À cette époque, la DGI sous la direction de Mopa Fadoing inflige un redressement fiscal de 10,8 milliards de FCFA au groupe de médias Vision 4, propriété de Jean-Pierre Amougou Belinga l'un des principaux accusés dans le dossier Zogo. La réponse d'Amougou Belinga est immédiate et brutale : plainte pour tentative d'extorsion de fonds, arrestation et incarcération des inspecteurs des impôts ayant conduit le contrôle.

Puis, en août 2022, survient ce que les observateurs du dossier appellent "le coup de théâtre" : une remise transactionnelle exceptionnelle ramène la dette fiscale de 10,8 milliards à 1,8 milliard de FCFA. Neuf milliards de francs CFA effacés en une seule opération, sous la supervision de Mopa Fadoing.

C'est dans ce contexte d'affrontement financier que Martinez Zogo commence, fin 2022, à diffuser dans son émission "Embouteillages" sur Amplitude FM des documents confidentiels sur des détournements liés aux lignes budgétaires 94, 65 et aux dettes fiscales. Des documents dont la provenance, selon les pistes explorées au tribunal, remonterait directement aux services de Mopa Fadoing.

Le téléphone comme preuve : l'onde de choc du 1er juin

C'est le coeur de la révélation de cette audience. Les experts judiciaires ont établi l'existence de correspondances électroniques et de contacts téléphoniques directs entre Modeste Mopa Fadoing et le lieutenant-colonel Justin Danwe identifié comme le chef présumé du commando de la Direction générale de la Recherche extérieure (DGRE) ayant planifié et exécuté l'enlèvement et le meurtre du journaliste.

La nature précise et la portée juridique de ces échanges ne sont pas encore établies dans le cadre de la procédure. S'agissait-il d'échanges professionnels liés à leurs fonctions respectives ? D'une coordination opérationnelle autour de l'assassinat ? Le tribunal ne s'est pas encore prononcé. Mais la révélation publique de ces contacts recompose entièrement le paysage du dossier.

La question la plus troublante : Zogo, pion d'une guerre de clans ?

Les connexions mises à jour par les experts soulèvent une hypothèse que le tribunal commence à prendre au sérieux.

Martinez Zogo croyait mener un combat indépendant contre la corruption. Ses émissions, ses documents, ses révélations il les vivait comme le travail d'un journaliste libre qui dit la vérité au pouvoir. Mais si les documents confidentiels qu'il diffusait provenaient d'une faction de l'appareil d'État cherchant à détruire un clan rival celui d'Amougou Belinga alors le journaliste aurait été, à son insu, l'instrument d'une guerre souterraine qu'il ne voyait pas.

Et lorsqu'il est devenu encombrant trop visible, trop difficile à contrôler il aurait été sacrifié par les mêmes forces qui l'avaient instrumentalisé.

Cette hypothèse, si elle était établie, changerait radicalement la lecture de l'affaire. Elle n'en ferait plus seulement l'histoire d'un journaliste tué pour ses révélations. Elle en ferait le récit d'un homme utilisé, puis éliminé, dans une guerre de pouvoir qui le dépassait.

Les dimensions internationales du dossier

L'affaire a désormais des ramifications qui dépassent les frontières camerounaises. Mopa Fadoing est fonctionnaire d'une institution financière internationale de premier plan. Les expertises évoquent des coupures d'Internet ciblées au moment du crime. Les échanges téléphoniques analysés ont une dimension transfrontalière.

Ces éléments posent des questions institutionnelles que le seul Tribunal militaire de Yaoundé ne pourra peut-être pas résoudre seul : qui a décidé du départ de Mopa Fadoing ? Qui cherchait-on à mettre à l'abri ? Et dans quelle mesure les institutions internationales ont-elles été informées de ce contexte avant ou après la prise de fonctions de l'intéressé ?

Ce que la justice doit maintenant

Modeste Mopa Fadoing n'est pas inculpé. Il n'est pas mis en examen. La présomption d'innocence s'applique à lui de manière absolue et intégrale et ce package éditorial la respecte scrupuleusement.

Mais les données numériques produites devant le tribunal existent. Les contacts avec le chef présumé du commando ont été établis par des experts judiciaires. Et la chronologie de son départ du Cameroun est un fait public.

Le tribunal a désormais le devoir d'aller jusqu'où ces preuves le mènent. Martinez Zogo a payé de sa vie le droit de parler. La vérité sur les commanditaires de son assassinat tous les commanditaires est ce que sa mémoire exige.