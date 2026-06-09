Le Ministère de la Planification de la Prospective a procédé, ce mardi 02 juin 2026 à l'ouverture d'un atelier de validation technique de l'Examen National Volontaire (ENV). Organisée par la Direction Générale de la Prospective (DGPRO), cette rencontre a réuni les représentants des administrations sectorielles et les partenaires au développement du système des Nations Unies engagés dans l'accompagnement du développement durable du Gabon.

Ces travaux visaient à examiner, enrichir et valider les données et analyses du rapport national qui sera représenté par le Gabon dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et de ses objectifs de développement durable (ODD), au haut forum politique des Nations Unies en juillet 2026, à New-York.

Dans son allocution, le Directeur Général de la Prospective a mis en avant la dimension participative de cet exercice qui offre l'opportunité d'apprécier les avancées enregistrées par le pays tout en mettant en lumière les contraintes auxquelles il reste confronté. Il a souligné que la qualité du rapport repose sur la l'implication de l'ensemble des acteurs sectoriels appelés à fournir des données fiables et des analyses pertinentes.

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« Cet atelier constitue une étape déterminante dans le processus de consolidation des informations recueillies auprès des différents départements ministériels. Il nous permet de garantir la cohérence, la pertinence et la crédibilité du rapport national » a-t-il déclaré.

Les travaux ont bénéficié de l'appui du programme des Nations unies pour le développement (PNUD), représenté par son Économiste principale, Madame Rokhaya Tall, et le Consultant National Monsieur Giscard Assoumou Ella. Les échanges ont permis de passer en revue les données et indicateurs des 5 ODD prioritaires de cet ENV 2026 (ODD 6,7,9,11 et 17) et de faire le bilan de la progression des 12 autres ODD depuis l'Examen National Volontaire de 2022.

À travers cette démarche, le Ministère de la planification et de la Prospective réaffirme son engagement à optimiser les mécanismes de planification de suivi d'évaluation et de pilotage des politiques publiques. La validation de l'ENV 2026 marque ainsi une étape importante dans la préparation de la contribution du Gabon au forum politique de haut niveau sur le développement durable et dans le suivi des engagements internationaux.