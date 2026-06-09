Gabon: Lébamba - La saison sèche ouvre le bal, 'les sabliers' déjà en fête !

À Lébamba, l'arrivée de la saison sèche ne fait pas que chasser les nuages. Elle redonne aussi le sourire aux jeunes sableurs qui voient s'ouvrir devant eux une véritable « haute saison » du sable.

Dès les premiers rayons généreux du soleil, les rivières se font plus accessibles et les chantiers reprennent de la vigueur.

Pelles à la main et énergie débordante, ces jeunes travailleurs se frottent les mains, conscients que chaque grain de sable extrait contribue au développement local.

Dans les quartiers, certains plaisantent déjà : « La saison sèche est le meilleur ministre de l'Emploi de Lébamba ! » Une boutade qui traduit pourtant une réalité économique importante pour de nombreuses familles.

Entre courage, débrouillardise et bonne humeur, les sableurs de Lébamba démontrent une fois de plus que lorsque le soleil revient, l'espoir et l'activité ne sont jamais loin.