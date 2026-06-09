Gabon: Lébamba - La saison sèche ouvre le bal, 'les sabliers' déjà en fête !

8 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par JJS

À Lébamba, l'arrivée de la saison sèche ne fait pas que chasser les nuages. Elle redonne aussi le sourire aux jeunes sableurs qui voient s'ouvrir devant eux une véritable « haute saison » du sable.

Dès les premiers rayons généreux du soleil, les rivières se font plus accessibles et les chantiers reprennent de la vigueur.

Pelles à la main et énergie débordante, ces jeunes travailleurs se frottent les mains, conscients que chaque grain de sable extrait contribue au développement local.

Dans les quartiers, certains plaisantent déjà : « La saison sèche est le meilleur ministre de l'Emploi de Lébamba ! » Une boutade qui traduit pourtant une réalité économique importante pour de nombreuses familles.

Entre courage, débrouillardise et bonne humeur, les sableurs de Lébamba démontrent une fois de plus que lorsque le soleil revient, l'espoir et l'activité ne sont jamais loin.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.