Gabon: Les Femmes de l'église de l'Alliance Chrétienne de Lébamba s'engagent pour une ville plus propre

8 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par Guy Stewens Mounanga Mounanga

Dans un élan de solidarité et de citoyenneté, les femmes de l' église de l'Alliance Chrétienne de Lébamba ont organisé une vaste opération de salubrité à travers les différentes artères de la ville.

Armées de balais, de pelles et d'une détermination exemplaire, elles ont procédé au ramassage des ordures afin de contribuer à l'assainissement du cadre de vie des populations.

Cette initiative témoigne de leur engagement en faveur de la protection de l'environnement, de la santé publique et du développement d'une ville plus propre, plus accueillante et plus agréable pour tous. Une action inspirante qui rappelle que la propreté est l'affaire de chacun.

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