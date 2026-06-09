Du 6 au 8 juin 2026, l'École Supérieure d'Hôtellerie et de Restauration (ESHRA) d'Alger accueille la 4e édition du Salon Africain des Affaires (SADA), placée sous le thème :« Bâtir les partenariats africains de demain : innovation, souveraineté économique et intégration continentale ».

À cette occasion, les ambassadeurs des pays africains accrédités en Algérie parmi lesquels S.E Marie Rosine Itsana Ngoua, ont été solennellement conviés par les autorités algériennes afin de découvrir le savoir-faire algérien dans plusieurs secteurs stratégiques de l'économie nationale.

Le salon réunit des acteurs économiques majeurs, des représentants institutionnels ainsi que des entreprises issues de plus de vingt-cinq pays africains, autour d'opportunités concrètes de coopération, d'investissement, d'exportation et de développement des échanges intra-africains.

Les participants ont également bénéficié d'une visite guidée des différents stands d'exposition conduite par Son Excellence Monsieur Kamel Rezig, Ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations de la République Algérienne Démocratique et Populaire, mettant en lumière les capacités industrielles, technologiques et commerciales de l'Algérie.

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La participation du Gabon à cet important rendez-vous économique s'inscrit pleinement dans la vision de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, qui oeuvre avec détermination au renforcement de l'intégration africaine, à la diversification de l'économie nationale et à la promotion des partenariats stratégiques au service du développement durable du continent.

L'Ambassade du Gabon salue cette initiative qui contribue à renforcer les liens économiques entre les nations africaines et à bâtir une Afrique plus forte, plus intégrée et résolument tournée vers l'avenir.