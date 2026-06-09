Afrique: L'expérience gabonaise de la transition au coeur des échanges entre les Présidents Oligui Nguema et Randrianirina

8 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par CP

Dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Gabon et Madagascar, le Président de la Refondation de la République de Madagascar, Son Excellence le Colonel Michaël Randrianirina, effectue une visite de travail et d'amitié de quarante-huit heures à Libreville.

Après avoir été accueilli à son arrivée par le Vice-Président du Gouvernement, Monsieur Hermann Immongault, le Chef de l'État malgache a salué la communauté malgache établie au Gabon avant de se recueillir à la Place du Capitaine Charles N'Tchoréré où il a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs en hommage au héros national gabonais.

Le Président malgache a ensuite été reçu en audience au Palais Rénovation par le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale ainsi que sur le processus de refondation engagé à Madagascar.

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À cette occasion, la délégation malgache a assisté à une présentation du Pr Guy Rossatanga-Rignault, consacrée aux principales étapes de la transition gabonaise et aux principes qui ont guidé le retour à l'ordre constitutionnel.

Le Président de la République a réaffirmé la disponibilité du Gabon à accompagner Madagascar dans son processus de restauration des institutions.

Pour sa part, le Président malgache entend s'inspirer de l'expérience gabonaise en matière de gouvernance et de consolidation institutionnelle.

Au terme de leurs échanges, les deux Chefs d'État se sont félicités de l'excellence des relations entre le Gabon et Madagascar.

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