Togo: Transparence budgétaire, mobilisation des ressources locales et reddition des comptes

Dans le cadre du renforcement de la décentralisation, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) a lancé lundi à Kara une formation destinée à 168 maires, présidents de régions, receveurs et contrôleurs financiers délégués.

Ces sessions, qui se poursuivront du 22 au 26 juin à Kpalimé, visent à former les nouveaux exécutifs locaux aux exigences budgétaires et comptables de l'UEMOA, notamment les procédures de séparation des ordonnateurs et comptables publics, la transparence budgétaire et la reddition des comptes.

« La qualité de la gestion financière des collectivités territoriales est un déterminant essentiel de la réussite de la décentralisation », a souligné Appolinaire Elanyo Emegnimo, directeur Général adjoint du Trésor, rappelant que les collectivités disposent désormais de la personnalité morale et de l'autonomie financière depuis les élections régionales et communales de 2025.

Transparence budgétaire, mobilisation des ressources locales et reddition des comptes ne sont plus des options. Ils conditionnent la crédibilité des élus locaux et la confiance des citoyens.