Congo-Kinshasa: La coalition C64 reporte le dépôt de sa plainte contre le président de la République

La coalition de l'opposition C64 a annoncé, lundi 8 juin, avoir décidé de différer le dépôt de sa plainte contre le président de la République, initialement prévu ce mardi 9 juin. La plateforme politique évoque la nécessité d'intégrer de nouveaux éléments juridiques et factuels dans son dossier.

Dans un communiqué publié lundi sur les réseaux sociaux, la C64 précise que ce report vise à renforcer son action judiciaire grâce à des pièces supplémentaires récemment collectées.

Selon la coalition, des éléments nouveaux, apparus au cours des derniers jours, justifient ce réajustement de calendrier dans la procédure engagée contre le chef de l'État.

Elle indique vouloir inclure ces informations ainsi que des preuves additionnelles afin d'étayer davantage sa démarche devant les instances compétentes.

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Une détermination réaffirmée

Malgré ce report, la C64 affirme maintenir sa position et sa volonté de poursuivre l'action annoncée. La plateforme insiste sur son engagement à défendre les principes constitutionnels et l'État de droit.

« La coalition réaffirme sa détermination inébranlable à défendre l'ordre constitutionnel et l'État de droit », indique le communiqué.

La C64 assure que ce délai ne constitue pas un abandon de la procédure, mais plutôt une étape pour en garantir la solidité et la crédibilité.

Elle affirme vouloir poursuivre, « avec responsabilité, rigueur et fermeté », toutes les actions nécessaires à l'accomplissement de sa mission, qu'elle inscrit dans l'intérêt supérieur de la République.

Cette annonce intervient dans un contexte politique marqué par des tensions autour des réformes institutionnelles en discussion. Le dépôt de cette plainte est ainsi observé de près par les acteurs politiques et l'opinion publique.

Le nouveau calendrier de cette procédure n'a toutefois pas été précisé par la coalition.