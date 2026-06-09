Congo-Kinshasa: ACP - « Ituri : le nouveau gouverneur militaire instruit de rétablir « urgemment » une paix durable »

revue de presse

L'entretien entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et le nouveau gouverneur de l'Ituri, le général-major Kasongo Mulumba Gaby, est relayé dans les journaux parus ce mardi 9 juin 2026.

L'Agence congolaise de presse (ACP) rapporte que le chef de l'État a instruit, lundi 8 juin, le nouveau gouverneur militaire de l'Ituri, dans le Nord-Est de la République démocratique du Congo (RDC), le général-major Kasongo Mulumba Gaby, de tout mettre en oeuvre pour rétablir « au plus vite » une paix durable et faciliter le retour des déplacés, au cours d'une audience, d'après la Présidence congolaise.

Le Potentiel précise que le nouveau gouverneur militaire a reçu ces instructions lors d'une audience à la Cité de l'Union africaine. Cette rencontre intervient trois jours après sa nomination à la tête de l'Ituri, en remplacement du lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama.

Selon ce quotidien, le chef de l'État attend du nouveau responsable militaire des résultats sur le terrain dans une province confrontée à l'activisme des groupes armés et à une crise humanitaire persistante. Le retour de l'autorité de l'État, la protection des populations civiles et la stabilisation des zones affectées figurent parmi les principales priorités fixées par le chef de l'État.

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La riposte contre l'épidémie d'Ebola a également occupé une place importante dans les échanges. Le général-major Gaby Kasongo Mulumba a assuré avoir reçu des orientations visant à renforcer l'action des équipes sanitaires déployées dans la province, conclut le tabloïd.

Un défi de taille que la société civile suit de près : le média en ligne 7SUR7.cd relaie l'appel pressant d'une ONG locale de défense des droits de l'homme, qui demande au nouveau gouverneur de cibler en priorité absolue la traque des rebelles ADF dans le territoire d'Irumu.

Pour sa part, Forum des AS rappelle que, pour la population de la ville de Bunia, la nomination du nouveau gouverneur est vraiment controversée. Dans un entretien accordé le vendredi dernier à ce journal, si certains habitants se réjouissent de ce changement, estimant que l'insécurité continue d'être observée malgré plusieurs années de l'état de siège, d'autres, en revanche, saluent le bilan et le leadership de son prédécesseur, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, et regrettent son départ.