Congo-Kinshasa: Désinformation et violences autour d'Ebola - La sénatrice Noëlla Bachebandey appelle à des mesures « fortes et efficaces »

La sénatrice Noëlla Bachebandey, élue de la province de l'Ituri, dénonce la recrudescence de la désinformation autour d'Ebola ainsi que les violences visant le personnel de santé. Dans une communication rendue publique ce lundi 8 juin à Kinshasa, elle appelle les autorités nationales et provinciales à prendre des « mesures urgentes, fortes et efficaces » pour protéger les populations et freiner la propagation du virus.

L'élue de l'Ituri se dit préoccupée par la multiplication des rumeurs et fausses informations qui alimentent la méfiance des communautés et compromettent les efforts de riposte. Elle condamne également les actes de violence contre les équipes médicales, pourtant en première ligne dans la lutte contre l'épidémie.

Noëlla Bachebandey insiste sur la situation des agents de santé, exposés quotidiennement à de nombreux risques. Elle demande au gouvernement de garantir leur sécurité, leur prise en charge et leur motivation, tout en assurant leur dotation en équipements de protection individuelle et en moyens de travail suffisants.

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La sénatrice attire également l'attention sur l'Hôpital général de référence de Mongbwalu, identifié comme épicentre de l'épidémie. Elle plaide pour un appui urgent en équipements médicaux, médicaments, matériels de protection, capacités de laboratoire et ressources humaines qualifiées, estimant que son renforcement est indispensable pour contenir efficacement la maladie à sa source.

Renforcer la communication communautaire

Dans sa communication, elle recommande également de renforcer la sensibilisation au sein des communautés, en impliquant davantage les leaders locaux et les autorités coutumières afin de lutter contre les fausses informations et restaurer la confiance.

La sénatrice rappelle enfin que la désinformation, la stigmatisation et les violences contre les équipes médicales aggravent la crise sanitaire. Elle affirme que la lutte contre Ebola exige « l'engagement et la responsabilité de tous ».

Elle invite les populations de l'Ituri à faire preuve de vigilance et de solidarité, à respecter les mesures de prévention et à soutenir les personnels soignants dans les efforts visant à stopper la propagation de la maladie.